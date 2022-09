TORONTO, ONTARIO – 19. September 2022 – Graph Blockchain Inc. („Graph“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Niftable Inc. („Niftable“) ihr drittes NFT für wohltätige Zwecke lanciert hat.

In Zusammenarbeit mit der Station Gallery hat Niftable das nächste NFT der Station Gallery mit dem Namen „Kaleidoscope“ herausgebracht. Das NFT ist limitiert (nur 500 Stück verfügbar) und kostet ca. 50 CAD pro Stück.

Kaleidoskop ist eine Illustration von Michaela Rae, einer aufstrebenden jungen Künstlerin aus der Region Durham. Michaelas Verbindung zur Station Gallery geht auf ihre Jugend zurück; sie hatte ihre Liebe zur Kunst geweckt. Michaela Rae spielt mit ihrer Kreativität, indem sie verschiedene Medien und Stile auf innovative Weise einsetzt.

„Die Station Gallery bietet jungen Künstlern so viele großartige Möglichkeiten. Sie ist eine hervorragende Gemeinschaft für Künstler, in der sie sich entwickeln und ihre Werke präsentieren können. Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Niftable und der Station Gallery für mein erstes NFT. Kaleidoscope soll auf einzigartige Weise wahrgenommen werden und bei jeder Betrachtung eine neue Perspektive einnehmen“, so Michaela Rae.

Details finden Sie unter dem untenstehenden Link:

Krypto- und Kreditkartenzahlungen können über Opensea getätigt werden:

https://opensea.io/collection/station-gallery-kaleidoscope

„Die Station Gallery (SG) freut sich sehr, mit der Künstlerin Michaela Rae und Niftable an unserem ersten NFT zu arbeiten und damit die sich ständig weiterentwickelnden Kunstwerke von SG um eine weitere Ebene zu erweitern. Als gemeinnützige Organisation ist die Station Gallery immer auf der Suche nach dynamischen Möglichkeiten, um Gelder zu sammeln und Künstler zu unterstützen. Michaela Rae und Niftable haben eine neue Wachstumsmöglichkeit geschaffen und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wohin uns dieses Projekt führt und wie Michaela Raes Zukunft als Künstlerin aussieht“, sagt Natasha Downes, Executive Director der Station Gallery.