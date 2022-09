NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für About You von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analystin Georgina Johanan nach Anpassung ihres Bewertungsmodells an die jüngste Prognosesenkung des Onlinehändlers in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin halbierte ihre Wachstumsschätzung für das Geschäftsjahr 2023. Trotz des theoretisch hohen Kurspotenzials bleibt Johanan wegen der schlechten Berechenbarkeit bei ihrer neutralen Haltung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2022 / 14:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2022 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker

Die ABOUT YOU Holding Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,29 % auf 5,50EUR erreicht.