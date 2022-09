Deutsche Anleihen starten mit Verlusten in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,12 Prozent auf 143,0 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundeswertpapiere betrug 1,75 Prozent. Sie bewegt sich damit leicht unter dem in der vergangenen Woche markierten Dreimonatshoch.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer