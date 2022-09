Adani wird zweitgrößter Zementhersteller Indiens

Abschluss der Übernahme von Ambuja Cements und ACC

Größte Übernahme in der indischen Infrastruktur- und Materialbranche im Wert von 6,50 Mrd. USD

Nach der Transaktion wird Adani 63,15 % an Ambuja Cements und 56,69 % an ACC halten (wovon 50,05 % über Ambuja Cements gehalten werden)

Die gemeinsame Marktkapitalisierung von Ambuja Cements und ACC beträgt zum jetzigen Zeitpunkt 19 Milliarden USD

Mit dieser Übernahme ist Adani nun der zweitgrößte Zementhersteller Indiens (Kapazität 67,5 MTPA)

Verbesserte Corporate Governance mit 100 % unabhängigen Direktoren im Prüfungsausschuss und im Ernennungs- und Vergütungsausschuss

Zwei neue Verwaltungsratsausschüsse - der Ausschuss für Unternehmensverantwortung und der Ausschuss für öffentliche Verbraucherfragen -, die sich ausschließlich aus unabhängigen Direktoren zusammensetzen, werden die ESG-Sicherheit und den verbraucherorientierten Ansatz vorantreiben

AHMEDABAD, Indien, 19. September 2022 /PRNewswire/ -- Die Adani-Familie hat über Endeavour Trade and Investment Ltd („BidCo"), eine Zweckgesellschaft, die Übernahme von Ambuja Cements Ltd und ACC Ltd erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion umfasste den Erwerb der Beteiligung von Holcim an Ambuja und ACC sowie ein offenes Angebot für beide Unternehmen gemäß den SEBI-Vorschriften.

Der Wert der Holcim-Beteiligung und der Gegenleistung für Ambuja Cements und ACC beläuft sich auf 6,50 Milliarden USD. Damit ist dies die größte Akquisition, die Adani je getätigt hat, und auch die größte M&A-Transaktion in Indien im Bereich Infrastruktur und Baustoffe. Nach der Transaktion wird Adani 63,15 % an Ambuja Cements und 56,69 % an ACC halten (wovon 50,05 % über Ambuja Cements gehalten werden)

„Was Zement zu einem spannenden Geschäft macht, ist der Wachstumsspielraum in Indien, der den jedes anderen Landes weit über das Jahr 2050 hinaus übersteigt", sagte Gautam Adani, Chairman der Adani Group. „Zement ist ein wirtschaftliches Spiel, das von den Energiekosten, den Logistik- und Vertriebskosten und der Fähigkeit abhängt, eine digitale Plattform zu nutzen, um die Produktion umzugestalten und erhebliche Effizienzgewinne in der Lieferkette zu erzielen. Jede dieser Fähigkeiten ist ein Kerngeschäft für uns und verschafft unserem Zementgeschäft daher eine Reihe von unübertroffenen Anknüpfungspunkten. Es sind diese Nachbarschaften, die letztlich die Wettbewerbsökonomie bestimmen. Darüber hinaus wird uns unsere Position als eines der größten Unternehmen für erneuerbare Energien in der Welt dabei helfen, hochwertigen grünen Zement herzustellen, der den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entspricht. Mit all diesen Dimensionen sind wir auf dem besten Weg, bis spätestens 2030 der größte und effizienteste Zementhersteller zu werden."