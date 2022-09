Fast schien es so, als hätten sich während der jüngsten Erholung Zins- und Rezessionssorgen in Luft aufgelöst. Der Dax verzeichnete während der Erholung beachtliche Gewinne und hatte kurzzeitig sogar die Chance, mit einem nachhaltigen Sprung über die 13.500 Punkte die Tür in Richtung 14.000 Punkte aufzustoßen.

Doch im entscheidenden Moment kamen die Zins- und Rezessionssorgen zurück. Die US-Verbraucherpreise für August, die am letzten Dienstag (13.09.) veröffentlicht wurden, hatten das Thema wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Die Stimmung an den Aktienindizes kippte daraufhin. Durch die kräftigen Kursverluste wurde die Lage für den Dax aus charttechnischer Sicht zuletzt immer prekärer… Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten.

Wie eingangs bereits angerissen, hatte der Dax noch zu Beginn der letzten Handelswoche die große Chance, mit einem Ausbruch über die Zone 13.400 Punkte / 13.500 Punkte die Tür in Richtung 14.000 Punkte zu öffnen. Dass Ausbruchssituationen ohnehin eine fragile Angelegenheit sind, hatten wir bereits des Öfteren an dieser Stelle thematisiert. Und in diese entscheidende Phase „platzten“ dann auch noch die enttäuschenden US-Verbraucherpreise.

Dass die US-Verbraucherpreise für August über den Erwartungen liegend veröffentlicht wurden, brachte die Zinsängste zurück. Vor diesem Hintergrund kommt der anstehenden Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (21.09.) eine große Bedeutung zu. Es käme nicht überraschend, sollte sich rund um die Fed-Entscheidung an den Aktienmärkten eine Weichenstellung vollziehen. Besondere Beachtung dürften auch die begleitenden Kommentare und Kommuniqués finden.

Kurzum. In den letzten Handelstagen musste der Dax kräftige Kursverluste hinnehmen. Der Vorstoß über die 13.500 Punkte fiel in sich zusammen. Zügig kam veritable Abwärtsdynamik auf. Der Verlust der wichtigen Zone um 13.000 Punkte war ebenfalls ein herber Rückschlag. Auch die zuletzt an dieser Stelle thematisierte Unterstützung um 12.800 Punkte, die allerdings eher untergeordneten Charakter hat, droht nachhaltig unterschritten zu werden. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte: Aus charttechnischer Sicht sieht es stark nach einem Test der zentralen Unterstützungszone um 12.500 Punkte / 12.400 Punkte aus. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite sind die Etappenziele, deren Erreichen Entspannung bringen würde, klar definiert: Der Dax muss zurück über die 13.000 Punkte und über die Zone 13.400 Punkte / 13.500 Punkte, um eine Stabilisierung der Lage herbeizuführen.