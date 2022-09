Die letzten Handelstage haben noch einmal verdeutlicht, wie fragil die Lage am Goldmarkt ist. Der Goldpreis musste zuletzt einen herben Rücksetzer hinnehmen und was aus charttechnischer Sicht die Lage noch prekärer macht, ist der Umstand, dass das Edelmetall in seine zentrale Unterstützungszone eingetaucht ist.

Wir haben im weiteren Verlaufe einen 3-Jahres-Chart bemüht, um die spannende Konstellation zu verdeutlichen, in der sich der Goldpreis gegenwärtig befindet. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass sich weitere Abwärtsrisiken nun eröffnen könnten.

Bleiben wir gleich bei den charttechnischen Aspekten.



Im Zentrum der charttechnischen Betrachtung steht die große potentielle Doppeltopformation. Die beiden Tops dieser Formationen werden durch das markante Hoch aus dem August 2020 und das nicht minder markante Hoch aus dem März 2022 gebildet. Das Zwischentief dieser Formation wurde im Bereich 1.700 / 1.670 US-Dollar ausgebaut, also jener Zone die aktuell unter Druck steht.

Doppeltopformationen – so sich denn vervollständigen und bestätigen – leiten nicht selten obere Trendwenden ein. Vor diesem Hintergrund ist der Verbleib des Goldpreises oberhalb von 1.670 US-Dollar eminent wichtig, anderenfalls könnte sich das Doppeltop vervollständigen. Sollte dieser Fall eintreten, würde auf der Unterseite weiteres, nicht unerhebliches Abwärtspotential freigesetzt werden. Übergeordnet würde gar eine Ausdehnung der Korrektur bis in den Bereich von 1.450 US-Dollar drohen. Um das Chartbild zu entspannen und Druck von der Zone 1.700 / 1.670 US-Dollar zu nehmen, bedarf es eines Vorstoßes über die 1.800 US-Dollar.

Womöglich werden bereits die nächsten Handelstage Aufschluss darüber geben, in welche Richtung die Weichen gestellt werden. Die Marktakteure erwarten (an)gespannt auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank. Die Fed wird diese am kommenden Mittwoch (21.09.) bekanntgeben.

Kurzum. Der Goldpreis steuert auf eine Weichenstellung zu. Bekommt er noch einmal die Kurve nach oben oder kommt es zum Bruch der eminent wichtigen Zone 1.700 / 1.670 US-Dollar? Womöglich wird die Fed die entscheidenden Impulse für einen Richtungsentscheid liefern. Sollte es für Gold unter die 1.670 US-Dollar gehen, könnte sich die Bewegung bis in Richtung 1.600 US-Dollar ausdehnen. Übergeordnet wäre auch eine Ausdehnung bis in Richtung 1.450 US-Dollar nicht auszuschließen. Etwaige Vorstöße auf der Oberseite erlangen hingegen erst Relevanz, sollten sie das Edelmetall zurück über die 1.800 US-Dollar führen.