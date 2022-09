Die Extrakonjunktur bei PC-Herstellern ist vorbei. Der globale PC-Absatz ist im zweiten Quartal deutlich eingebrochen. In den USA fiel der Absatz im zweiten Quartal nach Berechnungen der Analysefirma Canalys um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Es war das vierte Quartal in Folge, in dem der Absatz zurückging. Die Zeit des billigen Geldes ist auch vorbei. Nur wenige Marktteilnehmer erahnen, ob es eine schnelle, kurze Rezession der Wirtschaft geben wird oder eine lange Stagflation. Micron investiert durch die erwarteten Zuschüsse und Kredite des CHIPS and Science Act antizyklisch. Das Management gab kürzlich seinen Plan bekannt, bis zum Ende des Jahrzehnts etwa 15 Milliarden US-Dollar in die Herstellung fortschrittlicher Speicher in Boise, Idaho zu investieren.

Zum Chart