Unsere letzte Kommentierung zum Philadelphia Gold/Silver Index überschrieben wir mit „Ist das endlich der Boden?“. Zum damaligen Zeitpunkt oszillierte der Index im Bereich von 113 bis 100 Punkten. Er zeigte (hoffnungsvolle) Ansätze einer Bodenbildung. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Blick auf den oberen Chart zeigt deutlich den Versuch des Philadelphia Gold/Silver Index, auf dem aktuellen Niveau zwischen 100 Punkten und 113 Punkten einen Boden auszubilden. Das Unvermögen des Index, entscheidend über die 113 Punkte vorzustoßen, mahnt jedoch unverändert zu Vorsicht. Kurzum. Ob es dem Philadelphia Gold/Silver Index gelingen wird, auf dem aktuellen Niveau einen tragfähigen Boden auszubilden, bleibt abzuwarten. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für den Index klar definiert. Er muss über die 113 Punkte und darf nicht unter die 100 Punkte. Ein Ausbruch über die 113 Punkte würde die Bodenbildung weiter voranbringen und dem Philadelphia Gold/Silver Index weiteres Aufwärtspotential in Richtung 120 Punkte eröffnen. Ein signifikanter Rücksetzer unter die 100 Punkte wäre hingegen ein herber Rückschlag und würde das Thema Bodenbildung erst einmal vom Tisch nehmen. Darüber hinaus würden weitere Abgaben in Richtung 93 Punkte drohen.“



Der bereits damals zu beobachtende Rücksetzer in Richtung 100 Punkte nahm Fahrt auf. Der Index musste den schwachen Rahmenbedingungen Tribut zollen und tauchte in Richtung 94+ Punkte ab. Das damals für den Bruch der 100 Punkte skizzierte Bewegungsziel von 93 Punkten wurde damit fast vollständig abgearbeitet.

Anfang September schwang sich der Philadelphia Gold/Silver Index schließlich zu einem Erholungsversuch auf. Dieser führte den Index zwar zurück über die 100 Punkte, aber für den entscheidenden Sprung über die 113 Punkte fehlte die Kraft. Der Philadelphia Gold/Silver Index musste sich zuletzt wieder zurückziehen. Aktuell steht erneut der Bereich von 100 Punkten im Fokus.

Kurzum. Die aktuellen Rahmenbedingungen machen es den Aktien der Gold- und Silberproduzenten schwer, adäquate Erholungsbewegungen auf die Beine zu stellen. Zudem droht im Falle von Gold eine Verschärfung der Korrektur. Sollte der Philadelphia Gold/Silver Index nun erneut unter die 100 Punkte wegbrechen, würde sofort der Bereich von 94+ / 93 Punkte in den Fokus rücken. Ein Rücksetzer unter die 93 Punkte würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Gleichzeitig gilt unverändert: Ein Ausbruch des Philadelphia Gold/Silver Index über die 113 Punkte würde hingegen die Bodenbildung voranbringen.