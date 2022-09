Der Kakaopreis arbeitet unverdrossen an der Ausbildung eines Bodens. Bereits in unserer letzten Kommentierung thematisierten wir diesen Prozess.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die charttechnischen Aspekte lassen sich wie folgt zusammenfassen: Aktuell dominieren Seitwärtsbewegungen das Handelsgeschehen. Ein Ausbruch des Kakaopreises über die 2.400 US-Dollar würde diesem weiteres Aufwärtspotential in Richtung 2.500 US-Dollar bescheren. Spannend wird es hingegen, sollte es für Kakao unter die 2.300 US-Dollar gehen. In diesem Fall würde die Unterseite der übergeordneten Handelsspanne in den Fokus rücken. Und sollte es dann auch noch signifikant unter die 2.200 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. […]“



Der Kakaopreis bewegte sich in den letzten Wochen – von gelegentlichen Ausbruchsversuchen einmal abgesehen - innerhalb der untergeordneten Handelsspanne (2.300 bis 2.400 US-Dollar). Die Begrenzungen der übergeordneten Handelsspanne - die Bereiche um 2.200 US-Dollar und 2.800 US-Dollar - blieben unberührt.

Dem Kakaomarkt bieten sich weiterhin ambivalente Rahmenbedingungen. Auf der einen Seite stützt die defizitäre Phase, die sich für das 2021 / 2022 weiterhin abzeichnet. Auf der anderen Seite lastet der starke US-Dollar auf der Preisentwicklung.

Ende August veröffentlichte die International Cocoa Organization (ICCO) ihr August-Bulletin. Diese Bulletins werden alle drei Monate veröffentlicht. Während die ICCO im vorherigen Mai-Bulletin für das Jahr 2021 / 2022 für den Markt bereits ein Defizit in Höhe von -174.000 Tonnen erwartet hatte, weitete sie ihre Prognose im aktuellen August-Bulletin auf ein Defizit in Höhe von -230.000 Tonnen aus.

Kurzum. Der Kakaopreis ist noch immer in der Range 2.300 US-Dollar bis 2.400 US-Dollar gefangen. Er zeigte in den letzten Wochen zwar diverse Versuche, diese Spanne auflösen zu wollen, doch Relevanz erlangten diese nicht. Dennoch gilt weiterhin: Ein Ausbruch über die 2.400 US-Dollar würde die 2.500 US-Dollar als mögliches Bewegungsziel auf die Agenda setzen. Während ein Rücksetzer unter die 2.300 US-Dollar die 2.200 US-Dollar als mögliches Ziel ins Spiel bringen würde.