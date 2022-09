Unsere letzte Kommentierung zu Baumwolle überschrieben wir an dieser Stelle mit „War es das?“. Zum damaligen Zeitpunkt lief eine Erholung, nachdem es zuvor kräftig nach unten ging. Die Erholung befand sich jedoch in einer entscheidenden Phase.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Baumwolle löste die zuletzt thematisierte SKS-Formation mit einem Bruch der Nackenlinie regelkonform auf. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltete wuchtig seine Wirkung. Der Aufwärtstrend, der die Aufwärtsbewegung in den letzten Monaten begleitet hatte, wurde ebenfalls durchbrochen. Damit ist das bullische Szenario erst einmal passé. Die fulminante Abwärtsbewegung kam erst unterhalb von 1 US-Dollar zum Stehen. Die damals durch uns als zentral eingestufte Zone 1,20 US-Dollar / 1,16 US-Dollar wurde hingegen durchschnitten wie Butter von einem heißen Messer. In den letzten Wochen berappelte sich Baumwolle wieder, hängt aber noch an der Zone 1,20 US-Dollar / 1,16 US-Dollar fest, die mittlerweile von der 200-Tage-Linie verstärkt wird. Kurzum. Für Baumwolle gilt es nun. Die zuletzt zu beobachtende Erholung ist noch als technische Reaktion auf die vorherigen Verluste einzustufen. Ein Comeback des Preises oberhalb von 1,20 US-Dollar würde allerdings das Chartbild aufhellen und die Relevanz der Erholung deutlich erhöhen. In der aktuellen Konstellation sollte die Unterseite nicht außer Acht gelassen werden. Ein erneuter Test der Zone 1,0 / 0,9 US-Dollar ist nicht auszuschließen.“.

Baumwolle bildete im Bereich von 1,20+ US-Dollar eine kleine Doppeltopformation aus, die das Ende der damaligen Erholung einläutete. In den letzten Tagen und Wochen ging es erneut kräftig nach unten. Im Ergebnis steht aktuell der Unterstützungsbereich 1,0 US-Dollar / 0,9 US-Dollar unter Druck.

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt der am 12.09. veröffentlichte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für September des US-Agrarministeriums (USDA) im Fokus. Dieser fiel in Bezug auf Baumwolle im Großen und Ganzen neutral bis leicht negativ aus. So sieht die aktuelle Prognose für das Erntejahr 2021 / 2022 mit 84,79 Mio. Ballen einen marginal höheren Wert für die Lagerendbestände für Baumwolle vor, als noch im August-Bulletin mit 84,72 Mio. Ballen. Für das Erntejahr 2022 / 2023 fielen die Veränderungen schon deutlicher aus. Wurden im August-Bulletin Lagerendbestände in Höhe von 82,77 Mio. Ballen erwartet, waren es im aktuellen September-Report 84,75 Mio. Ballen.

Kurzum. Die dominierenden Rezessionsängste und der robuste US-Dollar setzen auch dem Baumwollpreis zu. In der aktuellen Situation muss es aus charttechnischer Sicht darum gehen, die Zone 1,0 US-Dollar / 0,9 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Eine nachhaltige Entspannung würde erst eintreten, sollte Baumwolle das Doppeltop im Bereich von 1,20+ US-Dollar aushebeln können.