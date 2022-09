Heute ist der 19.September - und dieser Tag ist historisch gesehen der mit Abstand schlechteste Handelstag des Jahres für den S&P 500 mit einem durchschnittlichen Verlust von -1%. Bereits letzte Woche hatte der S&P 500 und die anderen US-Indizes nach den höher als erwartet ausgefallenen US-Inflations-Daten stark verloren und liegt nun fast 20% seit Jahresbeginn im Minus. In dieser Woche kommt ein "Tsunami" an Zins-Anhebungen durch die weltweiten Notenbanken - im Fokus aber am Mittwoch besonders die Entscheidung der Fed mit einer Anhebung von wahrscheinlich 0,75%. Haben wir jetzt "peak hawkishness" erreicht? Indikatoren deuten darauf hin, dass die Chance für eine Erholung da ist - aber eben nur für eine Erholung, der Boden ist wohl noch nicht erreicht beim S&P 500..

