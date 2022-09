Richtig abgesichert als Beamter - diese 3 Versicherungen sind für Feuerwehrleute unverzichtbar (FOTO)

Braunschweig (ots) - Im öffentlichen Leben sorgt die Feuerwehr für unsere

Sicherheit, begibt sich dabei aber auch selbst in Gefahr und ist unzähligen

Risiken ausgesetzt. Die richtige Absicherung ist das A und O und sollte schon

vor Dienstantritt abgeklärt werden. Denn kommt es zum Ernstfall und die nötige

Versicherung fehlt, sind die Retter selbst in Not.



"Oft machen sich die Menschen erst über eine Versicherung Gedanken, wenn es

bereits zu spät ist", sagt Enis Eisfeld. Er ist Geschäftsführer bei

Blaulichtversichert.de und weiß, auf welche Versicherungen Feuerwehrleute nicht

verzichten sollten. Gerne verrät er in diesem Artikel die Top-Drei der

Versicherungen, die für Feuerwehrleute essenziell sind.