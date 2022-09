Mehr Fachkräfte durch die 4-Tage-Woche? Diese Maßnahmen machen Arbeitgeber in der Baubranche wirklich attraktiv (FOTO)

Uelzen (ots) - Der Fachkräftemangel in der Baubranche wird groß diskutiert. So

spricht die Politik etwa davon, dass die Arbeitsstunden weiter erhöht werden

müssen, um die Arbeitslast tragen zu können. Zudem wird besprochen, ob die

4-Tage-Woche anziehend auf Fachkräfte wirken könnte. "Weder die eine, noch die

andere Maßnahme wird die Attraktivität von Arbeitgebern steigern. Es gibt

weitaus stärkere Hebel, um qualifizierte Fachkräfte von sich zu überzeugen",

erklärt Sören Mennerich. "So ist das äußere Erscheinungsbild eines Betriebes

ausschlaggebend dafür, ob sich insbesondere junge Fachkräfte bewerben."



Mennerich ist Unternehmensberater mit dem Fokus auf Unternehmen im Tief-,

Straßen- und Rohrleitungsbau und verrät in diesem Artikel Maßnahmen, die

Arbeitgeber in der Baubranche wirklich attraktiv machen.