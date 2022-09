Mit vereinten Kräften gegen den Ärztemangel - futureDOCTOR und praktischArzt arbeiten künftig zusammen

Mannheim (ots) - Das Jobportal praktischArzt aus Mannheim und futureDOCTOR, eine

Studienplatzvermittlung für angehende Medizinstudierende im europäischen

Ausland, haben zum 01.08.2022 eine Kooperation geschlossen.



Durch die Kooperation zwischen futureDOCTOR (https://www.future-doctor.de/) und

dem erfolgreichen Jobportal für Mediziner:innen " praktischArzt

(https://www.praktischarzt.de/) " sollen von nun an noch mehr junge Menschen auf

alternative Möglichkeiten des Medizinstudiums im europäischen Ausland aufmerksam

gemacht werden. Somit soll dem wachsenden Ärztemangel zukünftig entgegengewirkt

werden. "Wir wissen um den Stellenwert von praktischArzt im deutschen

Gesundheitswesen und sind daher sehr froh, dass wir künftig einen so starken

Sparringspartner auf unserer Seite haben", so. MUDr. Amandeep Grewal,

Geschäftsführer und Co-Founder von futureDOCTOR.





Es fehlen in Deutschland tausende Studienplätze für angehende Mediziner:innen.Die Ärztekammern schlagen regelmäßig Alarm, da gleichzeitig die Anzahl vonÄrzt:innen, die in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen, stets steigt. Durchdie fehlenden Studienplätze wird der Ärztemangel zusätzlich gefördert. DieGründer von futureDOCTOR haben es sich bereits während des eigenenMedizinstudiums zur Aufgabe gemacht, Medizinstudieninteressierte hinsichtlichder Alternative eines Medizinstudiums in den europäischen Nachbarländern zuberaten und bei Interesse dahingehend erfolgreich an die Universitäten zuvermitteln.Die mangelnden Studienplatzkapazitäten an staatlichen medizinischen Fakultätenin Deutschland und die hohen Anforderungen durch einen sehr niedrig angesetztenNC (Numerus Clausus) verwehren zahlreichen Studieninteressierten den Zugang zuihrem Traumstudium Medizin und ferner zum Traumberuf Arzt. Und dies, obwohl dasGesundheitswesen seit Jahren über Ärztemangel klagt. "Wir sehen derZusammenarbeit sehr positiv entgegen und freuen uns, neben Ärztinnen und Ärztenzukünftig auch noch mehr angehenden Medizinstudierenden zu ihrem Traumberufverhelfen zu können und damit einen Teil dazu beizutragen, dem Ärztemangel einwenig entgegenzuwirken", so Timo Krasko, Geschäftsführer von praktischArzt."Aufklärungsarbeit und Informationen rund um den Beruf als auch Berufsalltag desArztes bereits vor dem Studium bis zur Rente, sind ein wichtiger Bestandteilunserer Portale und unserer täglichen Arbeit.", fügt Michael Schmitt hinzu,ebenfalls Geschäftsführer von praktischArzt.Das Team um die beiden Gründer von futureDOCTOR, mittlerweile selbst beide Ärztemit Studienerfahrung im europäischen Ausland, betreut ihre Bewerber:innen undangehende Medizinstudierende umfassend bei der Vorbereitung für etwaigeAufnahmeverfahren, Bewerbungsprozeduren und Bürokratie an einzelnenausländischen Fakultäten und Studienorten und unterstützt diese vor Ort währenddes Studiums.Das Jobportal praktischArzt, Teil der pA Medien GmbH mit Sitz in Mannheim, hatsich in den letzten 8 Jahren zu einem führenden Karriere- und Informationsportalfür Ärztinnen und Ärzte etablieren können. Monatlich erreichen die Portale derpA Medien GmbH praktischArzt und Medi-Karriere (https://www.medi-karriere.de/)über zwei Millionen Besucher und betreuen einen großen Teil der Krankenhäuserund Gesundheitseinrichtungen in Deutschland.