Chefetagen sehen Energiekosten und Fachkräftemangel als die größten Herausforderungen der nächsten Monate

Düsseldorf (ots) - Eine aktuelle Kearney-Umfrage unter Entscheidungsträgern

zeigt: Für 74 Prozent ist die Frage der Energieversorgung und deren Kosten das

dringendste Thema. Digitalisierung sowie IT-Sicherheit treten aktuell in den

Hintergrund.



"Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs werden ihre Wucht

im letzten Quartal weiter entfalten. Die gestiegenen Energiekosten, der

Fachkräftemangel und die Deglobalisierung der eigenen Lieferketten beschäftigen

die Unternehmen auch noch weit über das Jahresende hinaus", so Martin Eisenhut,

Managing Director Deutschland, Österreich und Schweiz bei Kearney. In der

Umfrage sollten Top-Entscheider priorisieren, welche globalen Themen für sie die

größten Herausforderungen der nächsten Monate darstellen.