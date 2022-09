Karin Rådström, CEO-Mercedes-Benz Trucks "Wir sind mit einem klaren Ziel nach Hannover gekommen: zu zeigen, dass wir von Mercedes-Benz Lkw es mit dem emissionsfreien Transport ernst meinen." (AUDIO)

Hannover (ots) - Anmoderation:



Sie ist die Lebensader unserer Wirtschaft und sie steckt in einem nie

dagewesenen Wandel: Die Transport- und Logistikbranche. Die Transformation hin

zu einer klimaneutralen Mobilität ist in vollem Gange und die Branche hat sich

mit einer beeindruckenden Flexibilität an die Anforderungen der sich immer

schneller drehenden Welt angepasst. Auf der IAA TRANSPORTATION, die am Dienstag

(20.09) offiziell beginnt, werden Antworten geliefert, wie die Transportlogistik

der Zukunft aussehen wird. Die Daimler Truck AG, größter Lkw-Hersteller

weltweit, zeigt auf der diesjährigen Nutzfahrzeugmesse gleich mehrere Premieren

und Neuheiten. Mit dem eActros LongHaul präsentiert der Stuttgarter Konzern den

ersten batterieelektrischen Lkw für den schweren Fernverkehr. Noch in diesem

Jahr wird der Sattelschlepper auf öffentlichen Straßen erprobt, zum Beispiel auf

der A2 zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin als Teil des Projekts

"Hochleistungsladen im Lkw-Fernverkehr". Wir haben uns mit der Schwedin Karin

Rådström, CEO-Mercedes-Benz Trucks, über die Messe, die Fahrzeug-Highlights und

die Strategie hin zum CO2-neutralen Transport unterhalten.



1. Frage: Frau Rådström, am Dienstag startet die IAA TRANSPORTATION 2022. Wie

wichtig ist diese Messe für Sie?