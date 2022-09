Die neue Tarifwelt von OCC / Von Werkstatt bis Hund / Oldtimer-Versicherer mit Produktoffensive (FOTO)

Lübeck (ots) - OCC Assekuradeur, führender Anbieter für Oldtimer-Versicherungen

in der gesamten DACH-Region, erneuert zum Herbst das Produktportfolio und

erweitert die bestehenden Versicherungsleistungen.



Zu den neuen Versicherungsprodukten gehören u.a. eine Handel- und

Handwerkversicherung, eine Verkehrsrechtsschutzversicherung und eine

Reparaturkostenversicherung.





Die Handel- und Handwerkversicherung ist der ideale Schutz für Kfz-Betriebe, dieauch wertvolle Oldtimer und Youngtimer reparieren. Diese Fahrzeuge (älter als 20Jahre) werden bei herkömmlichen Versicherungen oft vom Versicherungsschutzausgeschlossen, falls es zu Schadenfällen in Werkstattobhut kommt.Mit der im Oktober startenden Reparaturkostenversicherung könnenOldtimerbesitzer ihr Fahrzeug gegen einen fixen Beitrag gegen anfallendeReparaturen versichern (bis zu 10.000 Euro jährlich).Ferner erweitert OCC stark seine schon bestehenden Versicherungsleistungen. Sokönnen u.a. Zweiradumbauten auf Elektromobilität z.B. für Motorroller (Vespa,Lambretta) und hochwertige Custom-Bikes versichert werden. Auch Wohnwagen, dieälter als 20 Jahre sind, finden künftig Schutz bei OCC. BeiOldtimer-Rennveranstaltungen greift der OCC-Versicherungsschutz dann auch, wennDurchschnittsgeschwindigkeiten von 80 km/h erreicht werden (vorherigeBegrenzung: 50 km/h). Mit diesen erweiterten Versicherungsleistungen ging OCCspeziell auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden und der Oldtimercommunityein.Zudem offeriert OCC als erster Anbieter in Deutschland jetzt auch eine spezielleUnfallversicherung für Hunde . Sie schützt die Halter von Vierbeinern vor denfinanziellen Folgen von selbstverschuldeten Unfällen, wenn der Hund im Fahrzeugmitfährt und verletzt werden sollte.Mit der OCC Unfallversicherung für Hunde sind für eine Jahresprämie von 40 Euroz.B. aufwändige Behandlungskosten von bis zu 4.000 Euro im Jahr bei Tierärztenabgedeckt.OCC-Geschäftsführer Andreas Vietor: "Durch unsere Markführerschaft im Segmentder Oldtimer nutzen wir unsere Kenntnisse über unsere Kunden und deren Fahrzeugekonsequent im Produktmanagement."Marcel Neumann, Chief Sales & Product Officer bei OCC : "Mit unsererProduktoffensive verbessern wir nicht nur erneut unser Kernprodukt, sondernstellen mit innovativen Versicherungsprodukten ganzheitliche Lösungen für unsereCommunity und Kooperationspartner zur Verfügung."Über OCCOCC Assekuradeur (1984 gegründet) ist führender Anbieter im Segment derSpezialversicherungen für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen in derkompletten DACH-Region. Unter der Geschäftsführung von Nina Schmal (Marketing &Sales) und Andreas Vietor (Product & Operations) beschäftigt das Unternehmen anseinen Standorten in Lübeck, Wien und Zürich über 100 Mitarbeiter.