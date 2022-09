Bonn (ots) - Obwohl die Inflation die Menschen in Deutschland finanziell

belastet, legen zwei von drei Konsumenten laut einer Studie der

Strategieberatung Simon-Kucher & Partners Wert auf nachhaltige Verpackungen.

Jeder Dritte sogar stärker als vor der Krise. Die meisten Verbraucher würden

auch mehr bezahlen - im Schnitt einen Aufpreis von acht Prozent.



- Trotz Inflation und Energiekrise legen 75 Prozent Wert auf nachhaltige

Verpackungen

- 31 Prozent achten in der Krise sogar mehr auf nachhaltige Verpackungen als

zuvor

- 72 Prozent sind bereit mehr zu zahlen, im Durchschnitt einen Aufpreis von acht

Prozent

- Neun Prozent wären sogar gewillt, einen Aufpreis von 20 Prozent oder mehr zu

bezahlen





Inflation und Energiekrise bremsen das Interesse an Nachhaltigkeit nicht, siesteigern es. Laut der Simon-Kucher Verpackungsstudie achtet so rund jeder Dritte(31 Prozent) seit der Krise mehr auf nachhaltige Verpackungen als vorher.Nachhaltigkeit ist krisenfestBeachtlich ist auch der Anteil derer, die sich nicht von ihrer ohnehin positivenEinstellung zu nachhaltigen Verpackungen abbringen ließen. Denn selbst in Zeitenexplodierender Supermarkt-Preise legen 43 Prozent nach wie vor Wert aufderartige Angebote. Nur 13 Prozent achten in der angespannten wirtschaftlichenLage weniger auf die Verpackung. "Nachhaltigkeit in der Produktverpackung istkrisenfest", unterstreicht Dr. Daniel Bornemann, Partner & Head der GlobalPackaging Practice von Simon-Kucher.Rund jeder Zehnte würde 20 Prozent mehr zahlenDie beste Zeit für Investitionen sei deshalb genau jetzt. So seien 72 Prozentbereit, für ein nachhaltig verpacktes Produkt mehr auszugeben. Im Schnitt ganzeacht Prozent. "In der Inflation kann ein solcher Zugewinn entscheidend sein.Besonders wenn man bedenkt, dass fast jeder Zehnte bereit ist, einen Aufpreisvon 20 Prozent oder mehr zu bezahlen", erklärt Bornemann. "Unternehmen dürfendas immense Monetarisierungspotential nicht ignorieren. Vor allem da sich dieMehrzahlungsbereitschaft auf das Endprodukt bezieht und die Verpackungskosten inder Regel nur einen kleinen Teil davon ausmachen."Investitionen lohnen vor allem bei LebensmittelnDoch Produkt ist nicht gleich Produkt. Während Verbraucher vor allem beiverarbeiteten Lebensmitteln (43 Prozent), frischen Lebensmitteln (31 Prozent)und Getränken (22 Prozent) auf die Verpackung achten, spielt diese beiElektronik, Haushaltsgeräten und Onlineshopping (jeweils 11 Prozent) nur eineuntergeordnete Rolle. Dies könne aber keine Ausrede sein. "Die Nachfrage für