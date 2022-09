Südzucker-Tochter Cropenergies prüft Kapazitätsanpassungen wegen Kostendruck

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Südzucker -Tochter Cropenergies muss im kommenden Jahr möglicherweise die Produktion in einzelnen Ethanolanlagen herunterfahren. Angesichts der steigenden Energie- und Rohstoffpreise nehme der Druck auf der Kostenseite zu, teilte der Biokraftstoffhersteller am Montag in Mannheim mit. Daher prüfe Cropenergies die Kapazitätsauslastung seiner Anlagen. Auch eine vorübergehende Stilllegung sei denkbar. Seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 hat der Konzern dennoch bestätigt.

Die Cropenergies-Aktie verlor am späten Vormittag rund 5,3 Prozent auf 14,64 Euro. Das Unternehmen ist am Montag nach der jüngsten Indexüberprüfung nun wieder in den Nebenwerteindex SDax zurückgekehrt.