Der aktuell zur Zeichnung angebotene Geldmarkt-Floater der Landesbank Baden Württemberg beteiligt Anleger in den nächsten fünf Jahren an einem Anstieg des 3-Monats Euribor auf bis zu 3,50 Prozent.

Der 3-Monats-Euribor, der durchschnittliche Zinssatz, den sich maßgebliche europäische Banken für diesen Zeitraum verrechnen, rutschte im Jahr 2015 in negatives Terrain. Danach kehrte der Zinssatz erstmals im Juli 2022 seit sieben Jahren in den positiven Bereich und setzte seine Aufwärtsbewegung bislang auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 1,06 Prozent fort.

1,25% bis 3,50% Zinsen

Der LBBW Geldmarkt-Floater schüttet in vierteljährlichen Abständen, erstmals am 5.1.23, Zinskupons in Höhe des 3-Monats-Euribors – mindestens jedoch 1,25 Prozent pro Jahr aus. Somit können Anleger trotz des (noch) unterhalb des Mindestzinses liegenden Euribor-Zinssatzes eine Rendite oberhalb des aktuellen Euribor-Zinssatzes erzielen. Allerdings wird diese Renditechance einerseits durch eine Deckelung des Zinssatzes bei 3,50 Prozent pro Jahr erkauft (sollte der 3-Monats-Euribor innerhalb der nächsten fünf Jahre über diese Marke steigen, profitieren Investoren davon nicht mehr). Andererseits übernehmen Anleger das Kreditrisiko des Emittenten.

Falls sich der 3-Monats Euribor an einem der Zinsfestlegungstage, die jeweils zwei Bankgeschäftstage vor der jeweiligen Zinsperiode liegen, zwischen dem Mindestzinssatz und dem Höchstzinssatz befindet, dann wird der an diesem Tag festgestellte 3-Monats Euribor als Zinskupon ausbezahlt. Notiert der Euribor dann beispielsweise bei 2,00 Prozent, so wird der am Ende der Zinsperiode fällig werdende Kupon einem Jahreskupon in Höhe von 2,00 Prozent entsprechen.

Da die Höhe der Zinszahlungen alle drei Monate den aktuellen Marktgegebenheiten angepasst wird, ist die Gefahr großer Kursschwankungen dieses Floaters so lange gering, bis der 3-Monats Euribor den Höchstzinssatz von 3,50 Prozent nicht überschreitet. In diesem Fall sind bei einem vorzeitigen Verkauf des Floaters Kursverluste einzukalkulieren. Am Ende der Laufzeit wird der Floater mit 100 Prozent seines Ausgabepreises getilgt.

Der LBBW Geldmarkt-Floater, ISIN: DE000LB2ZX75, fällig am 5.10.27, kann noch bis 9.7.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit diesem Floater werden Anleger in den nächsten 5 Jahren Jahresbruttorenditen von 1,25 bis 3,50 Prozent oder dem tatsächlichen Euribor-Zinssatz erwirtschaften, sofern dieser innerhalb dieser beiden Marken ermittelt wird. Da sich die Kapitalgarantie des Floaters ausschließlich auf dessen Laufzeitende bezieht, wird ein vorzeitiger Verkauf im Falle eines starken Zinsanstieges Kapitalverluste verursachen.