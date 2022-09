Helly Hansen und American Magic sind wiedervereint

Das Ziel: den America's Cup gewinnen

OSLO, Norwegen, 15. September 2022 /PRNewswire/ -- Die weltweit führende Segelmarke Helly Hansen verkündet voller Stolz die erneute Zusammenarbeit mit dem New York Yacht Club American Magic Team, dem US- Herausforderer für den 37sten America's Cup. Aufbauend auf den Erfahrungen der vergangenen Partnerschaft, bündeln Helly Hansen und das Profi-Team erneut ihre Kräfte. Das Ziel: die meistbegehrten Segel-Trophäe der Welt wieder nach Hause in die USA zu bringen.