DIVA-Experten-Gespräch zur Alterssicherung in Deutschland / Langfristige Rentenpläne Anreize für Eigenvorsorge nötig (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- DIVA-Forschung zur Alterssicherung: Pessimismus der Bürger gerechtfertigt

- "Länger und mehr arbeiten" statt "Zocken auf Pump"

- CDU ringt um realistische Position



Die aktuellen Festsetzungen bei Renteneintrittsalter, Beitragssatz und

Sicherungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung können schon mittelfristig

nicht mehr gehalten werden. Die Menschen in Deutschland müssen verstärkt selbst

vorzusorgen, die nötigen Anreize dafür vom Staat kommen. Zu diesem Schluss kam

das kürzlich vom Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung

(DIVA) ausgerichtete Experten-Gespräch zum Thema Alterssicherung in Deutschland

mit Michel Littig, Präsidiumsmitglied der MIT Mittelstands- und Wirtschaftsunion

und langjähriger Co-Vorsitzender der Kommission Arbeit und Soziales.