Produktempfehlungen von Influencer*innen Fast jeder zweite deutsche Jugendliche lässt sich im Netz beeinflussen (FOTO)

Bonn (ots) -



- Mädchen kaufen nachhaltiger ein als Jungen

- Stellenwert von Nachhaltigkeit beim Online-Shopping leicht gesunken



Influencer*innen spielen eine wichtige Rolle für das Einkaufsverhalten von

Jugendlichen: Zwei von fünf Jungen und sogar jedes zweite Mädchen zwischen 16

und 18 Jahren haben im vergangenen halben Jahr ein Produkt erworben, das bei

Instagram, YouTube & Co. empfohlen wurde. Geschlechterübergreifend gilt das für

44 Prozent. Das geht aus der repräsentativen Jugend-Digitalstudie der Postbank

hervor. Für 53 Prozent derjenigen, die schon Empfehlungen gefolgt sind, spielt

es eine wichtige Rolle, dass das beworbene Produkt nachhaltig ist. Das

Bewusstsein dafür steigt mit dem Alter der Käufer*innen: 45 Prozent der

16-Jährigen, aber 62 Prozent der 18-Jährigen legen darauf Wert.



Vor allem Mädchen achten darauf, ressourcenschonend einzukaufen. 41 Prozent von

ihnen haben ihr Verhalten in den vergangenen sechs Monaten geändert und auf

Neukäufe verzichtet, weil das bisherige Produkt seinen Zweck noch gut erfüllt.

Das sind neun Prozentpunkte mehr als bei den Jungen. Zudem versuchen 35 Prozent

der Teenagerinnen stärker als früher, ihre Online-Einkäufe in einer Lieferung zu

bündeln (gegenüber 24 Prozent bei den Jungen). Hinzu kommt, dass 32 Prozent der

Mädchen sich für das nachhaltigere Produkt entscheiden, wenn sie die Wahl

zwischen zwei gleichwertigen Waren haben. Bei den Jungen sind es sieben

Prozentpunkte weniger.