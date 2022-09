PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsenplätze sind mit Verlusten in die Woche gestartet. Anleger scheuten am Montag das Risiko, um von dem allseits erwarteten Zinsentscheid in den USA nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Weil die Londoner Börse wegen des Staatsbegräbnisses der Queen geschlossen ist, war der Handel zudem ausgedünnt.

Nach der verlustreichen Vorwoche rutschte der EuroStoxx 50 abermals in die roten Zahlen. Am Mittag notierte der Leitindex der Eurozone rund ein Prozent tiefer bei 3463,84 Punkten. Noch weniger gefragt waren die Aktien in Paris, wo der Cac 40 um 1,6 Prozent auf 5982,08 Zähler abrutschte.