SignatureCode goes live bei Ad Alliance / Ad Alliance startet exklusive Testphase mit eigenentwickeltem Tool zum Benchmarking und zur Wirkungseinschätzung von Kreationen

Köln (ots) - 19. September 2022 - Videowerbung ganzheitlich denken schließt die

Kreation mit ein und das Verstehen von Kreativmustern. Genau darin punktet Ad

Alliance und macht die TV- und Video-Expertenteams im Sales und Kreativbereich

zu "Creative Profilern". Das funktioniert mithilfe des SignatureCode . Der

Prototyp des SignatureCodes, der die Spot-DNA von Videos aufspürt, wurde bereits

2020 von RTL Data entwickelt. Jetzt ist der SignatureCode auf eine breitere und

valide Datengrundlage aufgestellt und damit "ready" zum Einsatz in der

Kundenberatung. Ganz zeitgemäß wird mittels künstlicher Intelligenz (KI) der

Zusammenhang zwischen Spot-Kreation und Wirkung transparent gemacht - ex post

und ex ante.



Creative Effectiveness - Alles beginnt mit dem Werbespot





Herzstück des SignatureCode ist die Dechiffrierung von Werbespots. Dafür brauchtes nur den Upload eines Spots, um die automatisierte Verarbeitung anzustoßen.Hierfür wurde zur verlässlichen Entschlüsselung die Datengrundlage ausgedehntund die KI mit Umfragedaten externer und eigener Panels trainiert, so dass fürrund 1.000 Spots Umfragedaten vorliegen. Zusätzlich wurden weitere Hunderte vonSpots verarbeitet, wodurch in Summe auf mehr als 3.500 Spots zugegriffen werdenkann. Mittels Algorithmen sind aus den Spots eine große Anzahl vonVideo-Merkmalen extrahiert (technisch und inhaltlich) und in sechs Scoresgeclustert worden: Information, Dynamik, Branding, Bildgestaltung, Emotionalitätund Personen. Darauf basierend wird die Spot-DNA grafisch abgebildet. Auf einemBlick werden die gestalterischen Eigenschaften eines Spots transparent gemacht.Hierbei ist sowohl die Perspektive auf einzelne Spots möglich als auch derVergleich verschiedener Spotvarianten oder der Vergleich zum jeweiligenBranchen-Benchmarking.Während es sich bei der Spot-DNA rein um ein deskriptives Bild handelt, dassowohl als Spot-Check als auch für eine ex-post-Betrachtung eingesetzt werdenkann, liefert die Wirkungseinschätzung eine Vorhersage darüber, wie der Spotwirken wird - und damit wertvolle Insights zur Entscheidungshilfe. Die breiteDatenbasis ist Grundlage für den KI-Algorithmus, der die Wirkung hinsichtlichSpotgestaltung, Markensympathie oder Produktmerkmalen wie Interesse, Empfehlungoder Kaufbereitschaft zuverlässig prognostiziert."Mit dem SignatureCode hat RTL Data ein Produkt umgesetzt, dass nicht nur Tool,sondern auch wichtiger Sparringspartner für uns ist", erklärt Frank Vogel ,Geschäftsführer der Ad Alliance. "Wir können unsere Expertise in derVideokreation und -produktion nun mit Insights zu Kreativmustern von Spotsergänzen, die eine wichtige Stellschraube für mehr Wirkung sind. Damit wird derSignatureCode ein wichtiges Instrumentarium im Kundendialog - egal ob miterfahrenen Key Accounts oder mit Neukunden, die wenig bis gar keineBewegtbild-Erfahrung haben.""Wir freuen uns, dass Ad Alliance jetzt mit dem SignatureCode loslegen kann. Wirhaben sehr viel Herzblut in das Projekt gesteckt, gemeinsam optimiert,verbessert und mit der Vorhersage ein neues, in diesem Bereich nie dagewesenesFeature entwickelt. Unser Medienmarkt und die Anforderungen sind dynamisch. Wirwarten nicht, bis die perfekte Lösung für unseren Bedarf im Markt ist, sondernarbeiten kontinuierlich an eigenen Lösungen, wo es bisher keine gibt", erklärtKarin Immenroth , CDAO bei RTL Deutschland.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen undDeutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche,crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigendeNachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet dieSender und Angebote von RTL Deutschland, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media groupsowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist AdAlliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print,Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen,einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing -dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet AdAlliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasiertenAusspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozentder deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Zarifa SchmittKommunikation Ad Alliance, RTL DeutschlandZarifa.Schmitt@rtl.de - Tel. 0221 456-74201Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/5323949OTS: Ad Alliance