Weltpremiere des QUANTRON QHM FCEV Heavy Truck , einer Sattelzugmaschine für den schweren Fernverkehr im Langstreckeneinsatz mit einer Reichweite von bis zu 1500 km

, einer Sattelzugmaschine für den schweren Fernverkehr im Langstreckeneinsatz mit einer Reichweite von Technologiehighlights on board mit Plattformpartnern: Neueste Brennstoffzellentechnologie von Ballard Power und integrierte E-Achse von Allison Transmission

und integrierte E-Achse von Allison Transmission Vorstellung des QUANTRON QHM BEV Truck, ein seriennahes Konzeptfahrzeug auf Basis einer vollelektrischen Plattform mit einer Reichweite bis zu 350 km

ein seriennahes Konzeptfahrzeug auf Basis einer mit einer Reichweite Weitere Highlights auf der IAA Transportation

der QUANTRON QLI FCEV Wasserstoff-Transporter von 4,2 bis 7,2 Tonnen, der für Anwendungsfälle mit bis zu 500 km Reichweite sowie auf der letzten Meile genutzt werden kann, und der vollelektrische QUANTRON QLI BEV als Transporter von 3,5 bis 7,2 Tonnen für die letzte Meile

Wasserstoff-Transporter von 4,2 bis 7,2 Tonnen, der für Anwendungsfälle mit bis zu 500 km Reichweite sowie auf der letzten Meile genutzt werden kann, und der vollelektrische als Transporter von 3,5 bis 7,2 Tonnen für die letzte Meile

der vollelektrische QUANTRON CIZARIS 12 EV Niederflurbus mit einer Reichweite von bis zu 370 km (nach SORT 2)

AUGSBURG, Deutschland, 19. September 2022 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „People and Goods on the move" steht auf der diesjährigen IAA Transportation vom 20. bis 25. September 2022 in Hannover der nachhaltige Umstieg auf alternative Antriebe für Logistik und Transport im Mittelpunkt. Die Quantron AG zählt als Technologie- und Plattformpartner für OEMs zu den Vorreitern der Branche und bietet sowohl Umrüstungen von Dieselfahrzeugen auf batterie- und wasserstoffelektrische Antriebe als auch eigene zero-emission Fahrzeuge an. Auf der der diesjährigen Transport- und Nutzfahrzeug-Show präsentiert QUANTRON mehrere emissionsfreie Nutzfahrzeuge, welche auf den zwei selbstentwickelten wasserstoff- bzw. batterieelektrischen Plattformen basieren und zu den aktuell reichweitenstärksten Fahrzeugen zählen.

Wasserstoff-Truck Weltpremiere auf der IAA: QUANTRON QHM FCEV Plattform