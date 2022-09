gevekom erhält Bestnoten für Kundenservice (FOTO)

Dresden (ots) - Die gevekom GmbH in Dresden hat die Auszeichnung

KUNDENEMPFEHLUNG vom DIQP Deutschen Institut für Qualitätsstandards und -prüfung

e.V. mit der Bewertung "SEHR GUT" erhalten.



"Das ist eine Auszeichnung, für die wir täglich alles geben", betont gevekom CEO

Roman Molch. Bei gevekom stehe zwar die Mitarbeiterzufriedenheit an erster

Stelle, nicht umsonst laute das Credo des an elf Standorten in Europa tätigen

Contact-Center-Dienstleisters "Your better place to work". Die

Kundenzufriedenheit als Unternehmensziel resultiere jedoch direkt daraus.