Hannover (ots) -- Ford Pro, europäischer Marktführer im Segment der leichten Nutzfahrzeuge,präsentiert in Halle 13 seine elektrifizierte Produktpalette - angeführt vomneuen E-Transit Custom- Gezeigt werden auch Transit Custom-Varianten mit Plug-in-Hybrid- und mitDieselantrieb sowie die neue Ford Ranger-Generation- Ford Pro unterstützt gewerbliche Kunden dabei, ihre Kosten zu senken und ihreAbläufe zu rationalisieren- Vorgestellt wird außerdem das europaweit erste digitale Upfit-System fürleichte NutzfahrzeugeFord Pro präsentiert seinen Geschäftskunden auf der IAA Transportation inHannover (Halle 13, Stand C 88) ein ganzheitliches Eco-System, bestehend ausfünf Kernelementen: Produkte (Nutzfahrzeuge), Service, Charging, Software undFinancing. Ziel dieses Angebotes aus einer Hand ist es, die gewerblichen Kundenbei der Senkung ihrer Betriebskosten sowie beim Umstieg auf Elektrofahrzeugebestmöglich zu unterstützen. Das Highlight auf dem Ford Pro-Messestand ist daherder neue, im 1-Tonnen-Nutzlastsegment angesiedelte vollelektrische E-TransitCustom1, der auf der IAA seine Publikumspremiere feiert. Ford Pro stellt überdiese vollelektrische Version hinaus auch Transit Custom-Varianten mitPlug-in-Hybrid (PHEV)1- und mit EcoBlue-Dieselantrieb1 vor. Die Auslieferung derersten Transit Custom-Fahrzeuge ist ab der zweiten Jahreshälfte 2023 vorgesehen.Ein weiterer Anziehungspunkt auf dem Ford Pro-Stand ist die neue Generation desPick-ups Ford Ranger, der in Europa und Deutschland seit vielen Jahren dieNummer 1 in seinem Segment ist.Zu den produktivitätssteigernden Angeboten von Ford, Europas Marktführer imBereich der leichten Nutzfahrzeuge2, gehört außerdem das neue Ford ProUpfit-System. Es wird mit der neuen Transit Custom-Generation eingeführt,richtet sich an die Ausbau- und Umbau-Unternehmen und soll ihnen die Integrationvon Zusatzfunktionen in die digitale Architektur der Kundenfahrzeugeerleichtern.Ford Pro ist eine neue Fahrzeugdienstleistungs- und Vertriebs-EinheitFord Pro, das "Pro" steht für "Produktivität", ist der Name einer 2021 unter demDach der Ford Motor Company gegründeten Fahrzeugdienstleistungs- undVertriebs-Einheit, die weltweit agiert. "Ford Pro" ist zugleich aber auch derSammelbegriff - das "Eco-System" - für ein modernes, ganzheitliches Vertriebs-und Servicekonzept, das sich mit einem breiten Angebot an Produkten(Nutzfahrzeugen) und praxisrelevanten Dienstleistungen aus einer Hand anGewerbekunden aller Branchen und Größen richtet und bereits mit der Auslieferungdes Ford-Nutzfahrzeuges an den Kunden beginnt.