Köln (ots) -- Eine von Ford Pro in Auftrag gegebene Untersuchung stellt fest, dassUnternehmen, die leichte Nutzfahrzeuge im Einsatz haben, im vergangenen Jahrmit einem Umsatz von rund 786 Milliarden Euro eine wichtige Säule dereuropäischen Wirtschaft darstellten- Wären die in der Studie berücksichtigten Gewerbetreibenden undTransportunternehmen ein Land, wäre es gemessen am BIP das achtgrößte in ganzEuropa- Der Erhebung zufolge war Deutschland mit geschätzten Einnahmen derbetreffenden Unternehmen in Höhe von 206 Milliarden Euro im Jahr 2021 dergrößte Markt in EuropaDie Nutzer von leichten Nutzfahrzeugen erwirtschaften im Jahr 2021 europaweiteine geschätzte Wirtschaftsleistung im Wert von 786 Milliarden Euro. So geht esaus einer aktuellen Erhebung1 hervor, die Ford Pro - Europas führenderHersteller leichter Nutzfahrzeuge - in Auftrag gegeben hatte. Die Summeüberstieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Norwegen (407,7 Mrd. Euro) undentsprach beinahe der Wirtschaftskraft der Schweiz (802,8 Mrd. Euro). Wären diein der Studie berücksichtigten Gewerbetreibenden und Transportunternehmen einLand, wäre es gemessen am BIP das achtgrößte in ganz Europa2. Die Studieanalysierte den wirtschaftlichen Beitrag von Gewerbetreibenden unterschiedlicherGrößenordnungen und Branchen, die leichte Nutzfahrzeuge im Einsatz haben.Der Untersuchung zufolge war Deutschland mit geschätzten 206 Milliarden Euro imJahr 2021 der größte nationale Markt in Europa. Ein weiteres Ergebnis: Diegewerblichen Nutzer leichter Nutzfahrzeuge sorgten europaweit für Einnahmen deröffentlichen Hände in Höhe von 15,3 Milliarden Euro zum Beispiel durch dieMineralölsteuer. Die Studie stellt überdies heraus, dass zunehmend mehrUnternehmen von Transportern mit Diesel- und Benzinantrieb auf Elektrofahrzeugewechseln.Ford Pro - Beschleunigung der Produktivität europäischer UnternehmenFord Pro, das "Pro" steht für "Produktivität", ist der Name einer 2021 unter demDach der Ford Motor Company gegründeten Fahrzeugdienstleistungs- undVertriebs-Einheit, die weltweit agiert. "Ford Pro" ist zugleich aber auch derSammelbegriff - das "Eco-System" - für ein modernes, ganzheitliches Vertriebs-und Servicekonzept, das sich mit einem breiten Angebot an Produkten(Nutzfahrzeugen) und praxisrelevanten Dienstleistungen aus einer Hand anGewerbekunden aller Branchen und Größen richtet und bereits mit der Auslieferungdes Ford-Nutzfahrzeuges an den Kunden beginnt."Eine enorme Zahl von Gewerbetreibenden aller Größen und Branchen ist aufleichte Nutzfahrzeuge angewiesen, um ihren Beruf ausüben zu können. Dabeigenießt Ford Pro bei Kunden großes Vertrauen - denn unsere Produkte und