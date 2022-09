GREEN IT und pcm auf der Digitalen Woche Dortmund / Digitalisierung und Nachhaltigkeit (FOTO)

Dortmund/Hagen (ots) - GREEN IT und pcm laden zu spannenden

Round-Table-Diskussionen im Rahmen der Digitalen Woche Dortmund ein



"Get connected. Wo sich Digitalisierung sucht und findet" - so lautet das Motto

der diesjährigen Digitalen Woche Dortmund (https://diwodo.de/) , kurz #diwodo.



Die GREEN IT Group (https://www.greenit.systems/?utm_campaign=standard&utm_mediu

m=referral&utm_source=presseportal&utm_content=diwodo) lädt interessierte

Unternehmen, Einzelpersonen und Fans herzlich dazu ein, am neuen Standort im

Technologiepark Dortmund innovative IT-Konzepte (https://www.greenit.systems/por

tfolio/it-services/?utm_campaign=standard&utm_medium=referral&utm_source=pressep

ortal&utm_content=diwodo) der Zukunft und Best-Practice-Lösungen für den

Mittelstand kennenzulernen.