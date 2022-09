Hauke Voß wird neuer Geschäftsführer von Pierre Fabre Dermo-Kosmetik (FOTO)

Berlin (ots) - Seit dem 1. September 2022 übernimmt Hauke Voß die

Geschäftsführung von Pierre Fabre Dermo-Kosmetik Deutschland. Mit dem Wechsel

stellt das Unternehmen Weichen für progressives Management sowie innovatives und

mutiges Marketing.



Pierre Fabre stellt die Führungsspitze neu auf: Hauke Voß wird das Unternehmen

ab 1. September 2022 als Geschäftsführer leiten. Der 41-Jährige wechselt nach

fünfzehnjähriger Tätigkeit bei der Beiersdorf AG in den französischen Konzern.

Pierre Fabre sieht in Voß die ideale Besetzung der Position, um seine Marken in

eine neue Ära zu überführen - so wie das Unternehmen selbst, steht auch Voß für

innovatives Denken, Umsetzen und Führen.