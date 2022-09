Nachfolgeregelung bei A-Z Dienstleistungen GmbH Nachfolgekontor begleitet norddeutschen Reinigungs- und Sicherheitsdienstleister beim Verkauf an Astrein Exzellent Gebäudemanagement International GmbH (FOTO)

Wetzlar (ots) - Nachfolgekontor, im Verbund mit sonntag corporate finance eine

deutschlandweit führende M&A-Beratungsboutique mit Fokus auf mittelständische

Nachfolgen, berät die Gesellschafter der A-Z Dienstleistungen GmbH erfolgreich

bei ihrem Verkauf von 100 % der Anteile an die Hamburger Astrein Exzellent

Gebäudemanagement International GmbH. Verkäufer sind Ernst Rechter und Georg

Zimmermann, die ihre Anteile im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung

veräußern. Zimmermann bleibt während der Übergangsphase als Berater an Bord -

ebenso verbleibt das bisherige A-Z-Management-Team in ihren bisherigen Rollen im

Unternehmen.



A-Z Dienstleistungen GmbH, 2009 gegründet und mit Sitz im niedersächsischen

Harpstedt sowie zwei weiteren Standorten in Bremen und Hamburg, ist Anbieter

diverser Gebäudedienstleistungen. Mit seinem breit gefächerten Produktportfolio

- von Gebäude- und Glasreinigung, Empfangs- und Rezeptionsdiensten bis hin zu

maßgeschneiderten Sicherheitsdiensten sowie Hausmeisterservices - bedient der

Dienstleistungsspezialist insbesondere Kunden aus den Bereichen

Wohnungsgesellschaften sowie Unterhaltung, insb. Theater- und

Musicalspielstätten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 60 Mitarbeitende.