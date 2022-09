St. Gallen, Würzburg (ots) - Egal ob international agierender

Versicherungskonzern, regionaler Traditionsversicherer oder hochspezialisierter

Assekuradeur - mit "Adcubum Syrius" oder der "tech11 Insurance Platform" findet

in Zukunft jeder Akteur auf dem Komposit-Markt - inklusive Kfz-Versicherer -

eine auf ihn zugeschnittene Lösung, um sich für die digitale Transformation

robust und zukunftssicher aufstellen zu können. Zusammen vertrauen bereits mehr

als 30 Kunden auf den erfolgreichen Mix aus branchenführender Technologie und

langjähriger Projektabwicklungskompetenz.



Das maßgeschneiderte Angebot an Softwareprodukten zeichnet sich aus durch echte

Modularität und Container-Technologie, eine optimale Integrationsfähigkeit durch

API sowie durch zuverlässiges Projektmanagement, langfristigen Support und

professionell betreute User Groups. Darüber hinaus bieten beide Unternehmen auch

den vollständigen cloud-basierten Betrieb an.





"Mit dieser Aufstellung sind wir ein führender Anbieter vonKernversicherungssoftware im deutschsprachigen Raum", erklärt der designierteAdcubum-CEO Steven Neubauer. "Durch die Zusammenarbeit von Adcubum und tech11können wir unseren Kunden innovative Lösungen anbieten und gleichzeitigBeständigkeit und langfristige Planbarkeit garantieren. "Adcubum ist in derSchweiz Marktführer bei Softwarelösungen für Krankenversicherer und feierte indiesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Ergänzend bringt das Gründer- undManagement-Team von tech11 mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich derKernversicherungssysteme mit.Stärkung der europäischen MarktpräsenzFür Pierre Dubosq, tech11-Gründer und Mitglied der Adcubum-Geschäftsleitung,wurden nun ideale Voraussetzungen für weiteres Wachstum im deutschsprachigenRaum und darüber hinaus geschaffen: "Mit schon heute mehr als zehnNiederlassungen in Deutschland und der Schweiz ist der Ausbau des Angebots aufdiesen Märkten sowie die Erschließung weiterer europäischer Länder das erklärteZiel. Neben laufenden internationalen Einführungsprojekten ist unsere Plattformvor wenigen Wochen gemeinsam mit der ERGO bereits in Italien und Spanienerfolgreich international ausgerollt worden."Neben der Internationalisierung wird die Unternehmensgruppe auch dietechnologische und fachliche Weiterentwicklung der Lösungen konsequentvorantreiben und weiter signifikant investieren. Designierter CEO StevenNeubauer: "Projekte wie der komplette Aufbau des Digitalversicherers Adam Rieseoder die Umstellung der Kfz-Versicherung der W&W auf unsereKernversicherungssoftware Adcubum Syrius haben gezeigt, dass wir uns erfolgreichweiterentwickeln können. Mit der gleichen Begeisterung und Expertise treiben wirdie Themen Cloud, Open API, Prozessautomatisierung sowie die Umstellung aufSoftware-as-a-Service in ganz Europa voran."Über AdcubumAdcubum ist ein führender Standardsoftware-Hersteller für die internationaleVersicherungswirtschaft. Kernprodukt ist die Standardsoftware Adcubum Syrius,ein flexibles, modular aufgebautes und Cloud-fähiges System für Kranken- undSchaden-/Unfallversicherer. Gemeinsam mit den Kunden entwickelt Adcubum Lösungenfür den Versicherungsmarkt der Zukunft und gestaltet ein optimales Umfeld füragile Arbeitsmethoden. Insgesamt beschäftigt Adcubum ca. 400 hochqualifizierteMitarbeitende an den Standorten in Düsseldorf, Hamburg, Luzern, St. Gallen,Stuttgart, Solothurn, Zagreb und Zürich-Wallisellen. Weitere Informationenunter: http://www.adcubum.com (https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adcubum.com%2F&data=04%7C01%7Cmarkus.pfister%40adcubum.com%7C73af9c8743ab4f5ae5a908d93bc3eda0%7C824dee820f98443a9df0be70598acb25%7C1%7C0%7C637606534961371425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sV3F4EWaTUyOZbjWdwxDfEzYTkeMl203XVOqSrP9qpA%3D&reserved=0)Über tech11tech11 ist ein Anbieter einer digitalen Versicherungsplattform für die Schaden-und Unfallversicherungsbranche in Deutschland und Europa. 2018 von Pierre Dubosqund Matthias Reining in Würzburg gegründet, ist das Unternehmen im vierten Jahrauf über 75 Mitarbeiter angewachsen. tech11 hat seinen Hauptzistz in Würzburgsowie aktuell Co-Working-Niederlassungen in München und Frankfurt. WeitereInformationen über tech11 finden Sie unter: https://tech11.com .Pressekontakt:Adcubum AGCarmen KellerTelefon: +41 58 411 66 99E-Mail: mailto:marketing@adcubum.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53530/5324091OTS: Adcubum