BAG-Urteil zur Arbeitszeitaufzeichnung kommt dem Gesetzgeber zuvor ETL-Rechtsanwälte geben zehn Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Urteil

Berlin/Essen (ots) - Ein Beschluss des Bundesarbeitsgerichts (BAG) zur

Arbeitszeitaufzeichnungspflicht sorgt für Aufregung und stößt auf ein

außergewöhnliches großes Medienecho. Nachfolgend eine Reihe wichtiger Fragen und

dazugehörige Antworten, die sich allesamt mit dem Beschluss des BAG befassen.



Das BAG hat am 13.09.2022 in einem Beschlussverfahren entschieden, dass eine

generelle Pflicht besteht, die Arbeitszeit zu erfassen. (BAG, Beschl. v.

13.09.2022 - 1 ABR 22/21). "Was da genau entschieden wurde weiß allerdings noch

keiner so ganz", erklärt ETL-Arbeitsrechtexperte Dr. Uwe P. Schlegel (https://ww

w.etl-rechtsanwaelte.de/ansprechpartner/uwe-p.-schlegel-AmLmZwN-ZGR0AmH3) von

den ETL-Rechtsanwälten . Bislang hat das BAG lediglich eine Pressemitteilung

veröffentlicht. Spannend wird es werden, wenn der mit Gründen versehene

Beschluss des Gerichts veröffentlicht werden wird. Erfahrungsgemäß dauert das

noch einige Zeit. "Vor November 2022 wird das wahrscheinlich nicht passieren.

Immerhin so viel scheint schon jetzt klar: Nach Auffassung des BAG besteht die

Pflicht eines (jeden) Arbeitgebers, die Arbeitszeit der bei ihm beschäftigten

Arbeitnehmer aufzuzeichnen", so die Einschätzung Schlegels.