Graphit ist für die Lithium-Ionen-Batterie so wichtig, dass Elon Musk, CEO von Tesla, anmerkte: "Unsere Zellen sollten Nickel-Graphit heißen, weil die Kathode hauptsächlich aus Nickel besteht und die Anodenseite aus Graphit mit Siliziumoxid".

Graphit ist eine natürlich vorkommende Modifikation von Kohlenstoff. Batteriefähiger Graphit für Elektroauto-Batterien wird aus Flockengraphit hergestellt. Das Graphitanodenmaterial wird entweder aus dem Graphitbergbau gewonnen oder synthetisch hergestellt. Nur Flockengraphit mit einem Reinheitsgrad von 99,95 % ist für Elektroauto-Batterien geeignet.

Die Verwendung von natürlichem Graphit ist die günstigere, umweltfreundlichere Option für Elektroauto-Batterien, da die Basis für synthetischen Graphit zwei Rohstoffe bilden: Ein möglichst reiner Kohlenstoffträger, meist Kohle aus Erdöl, sowie Pech als Bindemittel. Die Herstellung von synthetischem Graphit ist zudem mit einem erheblichen Energieaufwand verbunden.

Eine sommerliche Stromkrise in der chinesischen Provinz Sichuan könnte zu höheren globalen Preisen für synthetischen Graphit führen und OEMs und Batteriehersteller dazu veranlassen, nach einer nachhaltigen globalen Versorgung mit Naturgraphit und Batterieanodenmaterial zu suchen.

China dominiert derzeit die Produktion von Batterieanoden und deckt nach Angaben von Benchmark Mineral Intelligence rund 91 % des weltweiten Angebots. Angesichts der weltweiten Bemühungen zum Übergang zu einer nachhaltigeren Lieferkette und einer Reduktion des CO2-Fußabdrucks sind Länder außerhalb Chinas auf dem Vormarsch.

Folgende zwei unserer DGWA Portfolio Companies bemühen sich um die Versorgung von nachhaltigem Naturgraphit:

Volt Resources Limited (ASX: VRC; FWB: R8L) entwickelt ein globales, nachgelagertes Graphit- und Batterieanodengeschäft.

Das Unternehmen hat eine 70%ige Beteiligung an der Zavalievsky Bergbau und Verarbeitungsanlage in der Ukraine. Im August hat Volt bekannt gegeben, dass die Mine, die aufgrund des Krieges vorübergehend stillgelegt wurde, wieder in Betrieb genommen wurde. Die Mine, die 1934 in Betrieb genommen wurde, ist eine der am längsten produzierenden Graphitminen in Europa. Es wird erwartet, dass die Mine bis zum Geschäftsjahr 2023 zwischen 8.000 und 9.000 Tonnen Graphit produzieren wird.

Schätzung von Volt für die Graphitmineralisierung im südöstlichen Bereich des Zavalievsky-Graphitprojekts in der Ukraine beläuft sich auf 22,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 6,8 %.

Volt Resources verfügt auch über ein bedeutendes Graphitvorkommen in Tansania mit der größten JORC-Ressource des Landes, die auf 461 Mio. t mit 4,9 % TGC geschätzt wird. Diese Ressource birgt ein beträchtliches Entwicklungspotenzial, wobei die bisherigen Explorationsarbeiten weniger als 6 % der Gesamtfläche abdecken. Die Flockenverteilung eignet sich für Batterieanodenmaterialien. Laut Benchmark Mineral Intelligence könnte Afrika bereits 2026 China als weltweit größten Produzenten von Naturgraphit für Lithium-Ionen-Batterien überholen. Allein Tansania verfügt über geschätzte Reserven von 18 Millionen Tonnen.

Das Unternehmen treibt auch die Aktivitäten im Bereich Batterieanodenmaterial in den USA und Europa voran und bildet Allianzen mit wichtigen Akteuren wie z.B. mit Energy Supply Developers (ESD). Die Aktien von Volt Resources werden an der australischen Börse und in Deutschland an der Börse Frankfurt, Tradegate, Börse München, Stuttgart und Berlin gehandelt.

International Graphite Limited (ASX: IG6; FSE: H99) entwickelt die erste vertikal integrierte Graphitanlage in Westaustralien mit einem erstklassigen Graphitvorkommen in Springdale und einer nachgelagerten Graphitverarbeitung in Collie. Die nachgelagerte Verarbeitungsanlage soll globale Märkte bedienen und gleichzeitig kundenorientierte Produkte liefern, die den weltweit besten Umweltpraktiken und internationalen Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen.

International Graphite hat kürzlich eine Absichtserklärung mit ZEN Energy bekannt gegeben, um sein Graphitverarbeitungswerk in Collie in Westaustralien mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Strom und Energie sind einer der größten CO2-Fußabdruckfaktoren für Graphitanodenmaterial, und die Beziehung zu ZEN Energy kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da sich Europa in Richtung einer CO2-Fußabdruckerklärung für OEMs und Automobilhersteller bewegt.

International Graphite hat bereits bekannt gegeben, dass die Graphitressource Springdale 15,6 Millionen Tonnen mit 6 % TGC und eine hochgradigere Komponente von 2,6 Millionen Tonnen mit 17,5 % TGC umfasst. Ein umfangreiches Bohrprogramm mit 37 Bohrlöchern auf etwa 2.800 Metern wird zur Bewertung zusätzlicher Zielgebiete eingesetzt, die eine Graphitreserve von 54 Millionen Tonnen ergeben könnten.

Im September entdeckte das Unternehmen mit Hilfe von Reverse-Circulation-Bohrungen eine neue oberflächennahe Lagerstätte, die als Springdale Far West bezeichnet wurde. Der Chairman von International Graphite, Phil Hearse, sagte: "Wir haben mehrere oberflächennahe Zonen mit hochgradiger Mineralisierung durchteuft, die in Übereinstimmung mit der bestehenden Ressource für einen einfachen Tagebau geeignet zu sein scheinen".

Im September gab International Graphite außerdem bekannt, dass die Pilotanlage zur Mikronisierung und Sphäroidisierung von Graphit in Betrieb genommen wurde. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich bei der Pilotanlage um die fortschrittlichste und größte Anlage ihrer Art in Australien, die das Unternehmen auf den Weg zur kommerziellen Produktion bringt. Das mikronisierte und sphäroidisierte Graphitprodukt wird gereinigt und beschichtet werden, um ein Batterieanodenmaterial für den Verkauf in Australien und weltweit herzustellen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Inhalte der DGWA Berichte werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die DGWA GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keinster Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Analysen erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Angebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Informationen richten sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. DGWA GmbH übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Analysen oder die auf in enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Gegenstand von publizierten Finanzanalysen können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen.

Gegenstand von publizierten Finanzanalysen sind Aktien, die mit großen Kursrisiken verbunden sind und deshalb für unerfahrene oder risikoaverse Anleger nicht geeignet sind. Dies gilt insbesondere für alle Over The Counter (OTC), d. h. außerhalb einer überwachten Börse oder eines geregelten Marktes oder im sog. Freiverkehr gehandelten Aktien. Ähnliches gilt für die Aktien, die an der australischen Börse (ASX), an kanadischen Börsen (z.B. in Toronto oder Vancouver) oder am Alternative Investment Market (AIM), einem Segment der Londoner Börse, gehandelt werden. Die von uns analysierten Aktien werden häufig auf einem dieser Märkte gehandelt, bei denen es sich um Segmente der höchsten Risikoklasse handelt. Titel, die dort gehandelt werden, sind jederzeit von der Möglichkeit eines Totalverlustes, von hoher Volatilität und der Möglichkeit eingeschränkter Handelbarkeit und insbesondere Veräußerbarkeit auf Grund geringer Handelsvolumina bedroht. Hohen Kurschancen stehen gewaltige Risiken gegenüber.

Publizierte Finanzanalysen enthalten lediglich eine unverbindliche Meinungsäußerung zu den angesprochenen Anlageinstrumenten und den Marktverhältnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Dokuments. Eine Einschätzung zur Firma, insbesondere zu Aktienkurszielen kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Daten und Informationen stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Erstellung für vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung der Research-Dokumente / Berichte übernimmt der Herausgeber / Autor keinerlei Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der in den Berichten enthaltenen Informationen bzw. für Verluste, die sich aus eventuellen Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten ergeben könnten. Haftungsansprüche gegen die DGWA GmbH bzw. den Autor, welche sich auf Schäden ideeller oder materieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn es liegt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Autors bzw. der DGWA GmbH vor. Insbesondere übernimmt die DGWA GmbH keine Garantie dafür, dass genannte Prognosen eintreffen oder Kursziele / mögliche zukünftige Firmenwerte erreicht werden. Ferner bilden weder diese Veröffentlichung noch die in ihr enthaltenden Informationen die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art.

Die DGWA GmbH übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen, Markteinschätzungen und anderweitige Informationen. Diese stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung dar. Die Hintergrundinformationen, Handelsanregungen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die DGWA GmbH in ihren Analysen veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, aber auch nicht von Rohstoffen, Devisen, sonstigen Wertpapieren oder strukturierten und derivativen Finanzprodukten dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Obwohl die in den Analysen, Veröffentlichungen und Markteinschätzungen enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Bevor der Kunde Investmententscheidungen trifft, sollte er sich sorgfältig über die Chancen und Risiken des Investments informiert haben. Aus einer positiven Wertentwicklung eines Finanzprodukts in der Vergangenheit kann keinesfalls auf zukünftige Wertentwicklungen geschlossen werden. Der Leser wird nachdrücklich aufgefordert, alle Informationen und Behauptungen selbst zu überprüfen. Eine Anlage in die von uns vorgestellten, teilweise hochspekulativen Aktien sollte nicht vorgenommen werden, ohne vorher die neuesten Bilanzen, Vermögensberichte und Presseerklärungen des Unternehmens einzusehen.

Offenlegung der Interessen:

Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung:

Die DGWA GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die in den DGWA GmbH Analysen veröffentlichte Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Broker oder Investoren. Die DGWA GmbH könnte teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen.

IMPRESSUM: siehe www.dgwa.org

DGWA – Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH

Kaiserhofstraße 13

D-60313 Frankfurt am Main

CEO: Stefan Müller