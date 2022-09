DZ BANK stuft CANCOM auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Cancom nach dem Abstieg in den SDax von 33 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Aktie des IT-Dienstleisters habe ihren Tiefpunkt trotz der herben Abschläge noch nicht erreicht, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Montag vorliegenden Studie. Demnach hat der Kurs in vergleichbaren rezessiven Phasen erst dann einen Boden gefunden, wenn das Kurs-Buchwert-Verhältnis unter eins gerutscht war. Daraus lasse sich weiteres Rückschlagsrisiko ableiten./jcf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 10:00 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2022 / 10:07 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CANCOM SE Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,81 % auf 26,82EUR erreicht.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Armin Kremser

Analysiertes Unternehmen: CANCOM

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m