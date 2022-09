Münchener Verein ist Versicherer des Jahres 2022

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde auch 2022 in der

Kundenbefragung des Nachrichtensenders ntv zusammen mit dem Deutschen Institut

für Servicequalität (DISQ) zum "Versicherer des Jahres" gewählt und ist damit

zum elften Mal in Folge der beliebteste Versicherer Deutschlands. Zwischen dem

2. Mai und 24. Juli 2022 konnten Privatkunden anonym ihr Urteil über den Service

und weitere Kategorien von 78 Versicherern abgeben. Über 4.700 Kunden sind mit

den Leistungen und dem Service des Münchener Vorsorgespezialisten mehr als

zufrieden und haben ihn in der Gesamtwertung mit dem ersten Platz belohnt.



Die Note Eins für den Münchener Verein vergaben die Kunden in der branchenweit

vielbeachteten Online-Befragung in den Kategorien Haftpflichtversicherung,

Krankenversicherung, Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung, Haus und

Wohnung, Service, Qualität der Produkte, Transparenz und Verständlichkeit sowie

Weiterempfehlung. Für die Einzelauswertung wurden alle Unternehmen

berücksichtigt, zu denen sich mindestens 100 Kunden geäußert hatten.