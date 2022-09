Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Aktie des kanadischen Uran-Produzenten Cameco am 07.09. bot sich eine interessante charttechnische Konstellation. Die Aktie lief mit großer Vehemenz auf das markante Hoch aus dem April dieses Jahres an. Ein Ausbruch wäre einem charttechnischen Befreiungsschlag gleichgekommen, doch es kam anders…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Für Cameco brechen spannende und womöglich auch richtungsweisende Handelstage an. Sollte es der Aktie gelingen, die gute Ausgangsposition für einen Vorstoß über die 41 CAD hinweg zu nutzen, könnte sich die Tür in Richtung 44+ CAD öffnen. Um das Aufwärtsmomentum jedoch nicht zu gefährden, sollte es tunlichst nicht unter die 35 CAD gehen. Anderenfalls wäre Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“.

In den letzten Handelstagen übte die Aktie zwar starken Druck auf den Widerstand bei 41 CAD aus, doch trotz vielversprechender Ansätze gelang es Cameco nicht, diese Hürde entscheidend zu überwinden. Schließlich musste die Aktie von ihrem Vorhaben ablassen. Gewinnmitnahmen setzten ein.

Mit dem Bruch der 37,5 CAD wurde bereits das erste charttechnische Porzellan zerschlagen. Damit rückt nun unweigerlich die aus unserer Sicht in der aktuellen Situation als zentral einzustufende Unterstützung von 35 CAD in den Fokus. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.

Kurzum. Cameco verpasste es zuletzt, durch einen Ausbruch über die 41 CAD die Aufwärtsbewegung weiter voranzutreiben. Die einsetzenden Gewinnmitnahmen vereitelten das Vorhaben. In der aktuellen Situation muss es darum gehen, die eminent wichtige Unterstützung bei 35 CAD erfolgreich zu verteidigen.