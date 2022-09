Neustadt a. d. W. (ots) - Höheres BAföG, mehr Empfänger: Viele Studierende

erhalten ab diesem Wintersemester mehr Unterstützung vom Staat. Wer BAföG

bezieht, muss das Geld in der Regel nicht in die Steuererklärung eintragen - mit

einer Ausnahme. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)

erklärt die wichtigsten Details.



Das Kürzel BAföG steht für "Bundesausbildungsförderungsgesetz" und bezeichnet

die finanzielle, zinsfreie Förderung für Schüler/innen und Studierende aus

einkommensschwachen Familien.





Im Juli 2022 wurde das 27. BAföG-Änderungsgesetz im Bundesgesetzblatt verkündetund tritt damit planmäßig in Kraft. So steigt der Förderungshöchstsatz ab demWintersemester, das im Oktober 2022 beginnt, um fast neun Prozent von 861 Euroauf 934 Euro.Die Einkommensfreigrenze für Eltern wird um mehr als 20 Prozent angehoben,nämlich von 2.000 Euro auf 2.415 Euro (Netto). Und auch der Vermögensfreibetragsowie die Altersgrenze für Studierende wird angehoben. Die wichtigstenÄnderungen der BAföG-Reform hat das Bundesministerium für Bildung und Forschungzusammengestellt: BAföG-Reform 2022: Die wichtigsten Änderungen - BMBF(https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/faq/220623-bafoeg.html)Wie viel BAföG Schülern oder Studenten zusteht, hängt von etlichen Faktoren ab.Weitere Informationen gibt es beim Studentenwerk: BAföG berechnen. BAföGberechnen | Deutsches Studentenwerk (studentenwerke.de)(https://www.studentenwerke.de/de/content/baf%C3%B6g-berechnen)1. Lebensunterhalt, Aufstiegs-BAföG, Bildungsdarlehen: Das muss nicht in dieSteuererklärungWer als Student/in oder Schüler/in BAföG erhält, bekommt damit in der Regeleinen steuerfreien Bezug - und der muss nicht in die Steuererklärung eingetragenwerden. Denn dieses Geld dient hauptsächlich der Finanzierung des eigenenLebensunterhalts.Ähnliches gilt für das Aufstiegs-BAföG (früher "Meister-BAföG"): Damitunterstützt der Staat sogenannte berufliche Aufstiegsfortbildungen,beispielsweise Meisterkurse - und zwar unabhängig vom Einkommen oder Vermögen.Auch das Geld aus dem Aufstiegs-BAföG muss nicht in der Steuererklärungangegeben werden.Konkret geht es um bis zu 15.000 Euro für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren. Seit1. August 2020 fließen laut Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)dabei 50 Prozent der Kosten als Zuschuss und müssen somit nicht zurückgezahltwerden. Für den Rest der Fördersumme ist ein zinsgünstiges Darlehen der KfW-Bankmöglich, von dem bei bestandener Prüfung ebenfalls 50 Prozent erlassen werden