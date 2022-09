Banxa verkauft Domainnamen, die nicht zum Kernportfolio zählen, für 3 Millionen Dollar

- In Zukunft wird Banxa voraussichtlich weitere Premium-Bitcoin-Domainnamen veräußern

Toronto, Ontario (19. September 2022) – Banxa Holdings Inc. (TSXV: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FWB: AC00) („Banxa“ oder das „Unternehmen“), der führende Anbieter von Web3-Zahlungssystemen und On/Off-Ramp-Lösungen, hat heute den Verkauf von drei Domainnamen, die nicht Teil seines Kerngeschäfts sind, bekannt gegeben. Der Erlös aus dem Verkauf wird zur Stärkung der Bilanz des Unternehmens verwendet.

Banxa erzielt mit dem Verkauf der Domainnamen und Website-Komponenten von coinloft.com.au, buyabitcoin.com.au sowie der Premium-Domain bitcoin.com.au an eine der führenden Kryptowährungsbörsen Australiens – Independent Reserve Pty Ltd. (Firmennummer: 164257069) – einen Erlös in Höhe von 3 Mio. AUD (2 Mio. USD).

Die entsprechenden Domainnamen waren früher Teil von Banxas B2C-Angebot, bevor das Unternehmen sein Geschäft vor einigen Jahren neu ausrichtete und in den B2B-Markt einstieg. Im Rahmen der Verkaufstransaktion, die in den kommenden zwei Wochen abgewickelt wird, erhält Banxa 2,25 Mio. AUD in bar sowie Aktienanteile von Independent Reserve im Wert von 0,75 Mio. AUD.

In Zukunft werden voraussichtlich weitere Verkäufe aus dem nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bitcoin-Domain-Portfolio des Unternehmens getätigt, darunter Bitcoin.co.uk (UK), Bitcoin.ca (Kanada), Bitcoin.co.in (Indien), Bitcoin.eu (Europa), Bitcoin.ie (Irland), Bitcoins.mx (Mexiko) und Bitcoin.ke (Kenia).

