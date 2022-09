Jetzt Fotovoltaikanlagen auf allen Plattenbaudächern / Günstiger Mieterstrom Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH und die Stadtwerke Wernigerode arbeiten dafür zusammen (FOTO)

Wernigerode (ots) - Das Ziel der Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft

Wernigerode mbH, GWW, ist es, flächendeckend alle ihre Plattenbauten mit

Fotovoltaik-Dächern zur Erzeugung von günstigerem Mieterstrom auszurüsten "Wir

starteten das erste Projekt zusammen mit den Stadtwerken Wernigerode am 12.

September in der Dr.-Jacobs-Straße 6-8 im Stadtfeld", so GWW-Geschäftsführer

Christian Zeigermann. Es ist das erste Mieterstromprojekt der GWW in

Zusammenarbeit mit dem örtlichen Energieversorger.



"Die Plattenbaudächer sind ideal für die Montage von Fotovoltaikanlagen. Deshalb

fangen wir dort an. Das ist für uns in erster Linie ein Tribut an die derzeitige

Energiepreis-Situation. Wir wollen Entlastung schaffen für viele unserer

Mieterinnen und Mieter und uns vom Markt und seinen Preisschwankungen möglichst

abkoppeln", so Christian Zeigermann.