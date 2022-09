Im Zeitraum zwischen März 2020 bis Sommer dieses Jahres stieg die Aktie des US-Getränkeherstellers Coca-Cola kontinuierlich an und markierte bei 67,20 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt. Seit einigen Wochen allerdings befinden sich die Notierungen auf dem Rückzug und reichten zuletzt an den seit Anfang 2020 laufenden Aufwärtstrend abwärts. Obwohl die Kursmuster der letzten Monate ziemlich zerpflückt aussehen, könnte man durchaus aus dem Kursgeschehen eine SKS-Formation ableiten. Derartige Konstrukte stehen in der Charttechnik häufig für Trendwechsel, zumal Coca-Cola zusätzlich an die obere Begrenzung eines längeren Trends herangelaufen ist.

Mittelfristiges Verkaufssignal möglich

Sollte es in der Coca-Cola-Aktie zu einem nachhaltigen Wochenschlusskurs mindestens unterhalb der Kursmarke von 58,80 US-Dollar kommen, würde die Wahrscheinlichkeit auf eine erfolgreiche Auflösung der SKS-Formation spürbar zunehmen und könnte infolgedessen ein Verkaufssignal zunächst an 54,32 US-Dollar und dadurch den 200-Wochen-Durchschnitt sowie darunter auf die etwas größere Unterstützung aus 2021 bei 52,50 US-Dollar auslösen. Der Bereich bis zur Kursspitze aus Mitte August bei 63,57 US-Dollar und somit dem Niveau der rechten Schulter der SKS ist dagegen als neutral einzustufen. Erst darüber würde die Wahrscheinlichkeit auf einen neuerlichen Test der Jahreshochs bei 67,20 US-Dollar spürbar zunehmen.