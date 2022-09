Industriegüter-Hersteller Caterpillar & Deere: Bekommt jetzt auch Bill Gates das große Zittern?

Gates bewahrte Apple vor dem Aus, weil er einen Konkurrenten brauchte in seinem Kampf mit den Kartellbehörden, die Microsoft zerschlagen wollten. Der Dominator war zu dominant geworden. Was folgte, ist bekannt. Gates zog sich von der Microsoft-Spitze zurück und Steve Ballmer übernahm. Der schottete Microsoft noch stärker ab und unter „Darth Ballmer“ verlor der Konzern seine Innovationskraft. Man verließ sich nur noch auf die Flaggschiff-Produkte Windows, Office und die X-Box.

Ganz anders Apple. Die Rückkehr von Steve Jobs war die zweite Initialzündung und man kam innerhalb kürzester Zeit mit innovativen und stylischen Produkten zurück auf den Markt. Mit dem bunten iMac, dem iPod und anschließend mit dem iPhone eroberte Apple sich bald den Spitzenplatz unter den Technologie-Konzernen der Welt.

Bei Microsoft ging die Ära Ballmer schnell (genug) zu Ende und Satya Nadella übernahm das Steuer. Sein Mantra „cloud first, mobile first“ klang anfangs nach einem leeren Schlagwort, doch er füllte es schnell mit Leben und machte Microsoft in wenigen Jahren zu einem offenen und innovativen Hard- und Software-Giganten. Heute ringen Apple und Microsoft um die Krone der Tech-Giganten und man fühlt sich an Coca-Cola und Pepsi erinnert.

Die beiden innovativen Gründer stehen nicht mehr an der Spitze ihrer Konzerne, doch sie prägen sie bis heute. Steve Jobs ist bereits 2011 verstorben und Bill Gates zog sich 2008 von der Konzernspitze zurück, um das Board of Directors zu führen (in etwa vergleichbar mit einem Aufsichtsrat). Diesen Posten legte er 2014 nieder und fungiert seitdem nur noch als Berater. Stattdessen widmet er sich voll und ganz seiner philanthropischen Tätigkeit, der Bill and Melinda Gates Stiftung.