KW Media GmbH zeigt Präsenz auf Südback in Stuttgart und berät die Bäckereibranche zu den Themen Personalgewinnung und Arbeitgeberattraktivität (FOTO)

Hennef (ots) - In Zusammenarbeit mit Backring Nord sind Justin Kießig und FabioWeitz von der KW Media GmbH, einer Recruiting-Agentur mit Fokus auf dieBäckereibranche, in diesem Jahr auf der Südback in Stuttgart vertreten. DieSüdback ist eine der begehrtesten und wichtigsten Trendmessen für das Bäckerei-und Konditoreigewerbe in Europa. Sie ist die Drehscheibe für den Austausch vonIdeen, Meinungen und Informationen sowie für die Präsentation von Trends,Entwicklungen und technischen Innovationen. Die hohe Qualität der Forumsvorträgeund das Schaubacken ziehen viele Fachbesucherinnen und -besucher an. InnovativeProduktentwicklungen werden in Hinsicht auf Technik, Design und Konzept durchden Südback Trend Award prämiert.Die Geschäftsführer Justin Kießig und Fabio Weitz von der KW Media GmbH: "DieBranche der Bäcker und Konditoren ist ganz besonders vom gegenwärtigenFachkräftemangel betroffen und die Herausforderungen, denen sich die Betriebestellen müssen, werden immer größer. Unter den qualifizierten Fachkräftenherrscht nahezu Vollbeschäftigung und der Nachwuchs bleibt aus. Das führt dazu,dass die Wirtschaftlichkeit vieler Betriebe gefährdet ist. Die täglichen Abläufefunktionieren nicht mehr reibungslos und immer mehr Filialen müssen schließen.Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Unternehmen dabei zu unterstützen,wieder qualifiziertes Personal zu finden und das Bäckerhandwerk fürAuszubildende wieder interessanter zu machen. Mit modernen Strategien undinnovativen Ansätzen führt unser Team die Kunden seit mehreren Jahren zumErfolg. Die Tatsache, dass Fachpersonal gewonnen werden kann und es trotzdem fürviele Bäckereien eine Herausforderung ist, geeignetes Personal zu finden,motiviert uns, täglich unser Bestes zu geben. Unsere Mission ist es, Bäckereieneine Lösung zu liefern, mit der sie ohne Mehraufwand schnell und zuverlässigqualifiziertes Personal finden."Die KW Media GmbH wird mit ihrem Messestand auf der Südback in Halle 5, direktbei Backring Nord, zu finden sein. Dort wird das Team Kunden und Interessentenfür Beratungen und Analysen zum Thema Personalgewinnung und Mitarbeitergewinnungzur Verfügung stehen. Der Fokus der Beratungen wird in diesem Jahr außerdemstark auf der Arbeitgeberattraktivität liegen. Zusätzlich werden Justin Kießigund Fabio Weitz interaktiv auf die aktuelle Situation im Personalwesenaufmerksam machen.Über Justin Kießig und Fabio Weitz:Justin Kießig und Fabio Weitz sind die Gründer und Geschäftsführer der KW MediaGmbH. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Bäckerei- und Konditoreibetriebedabei zu unterstützen, ihre offenen Stellen zu besetzen und wieder Auszubildendezu finden. Mit professionellen Online-Marketing-Konzepten und innovativenStrategien schaffen sie es, den Betrieben ihrer Kunden mehr Sichtbarkeit zuverschaffen und sie als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren, der dieAufmerksamkeit potenzieller Bewerber anzieht.Weitere Informationen unter: http://www.personalaufknopfdruck.dePressekontakt:KW Media GmbHVertreten durch:Fabio Weitz & Justin Kießighttps://personalaufknopfdruck.de/E-Mail: mailto:service@personalaufknopfdruck.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164604/5324492OTS: KW Media GmbH