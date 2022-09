Klimaaktivisten blockieren Stromproduktion in Brandenburg

(Neu: Vier Blöcke wieder am Netz, Anzeige)



JÄNSCHWALDE (dpa-AFX) - Nach der Blockade des drittgrößten Braunkohlekraftwerks in Deutschland durch Klimaaktivisten hat die Polizei in Jänschwalde in Brandenburg mit der Räumung begonnen. Die Beamten waren am Montag mit einem größeren Aufgebot im Einsatz und nahmen mehrere Aktivisten in Gewahrsam. Der Betreiber Leag hatte zeitweise zwei Kraftwerksblöcke runtergefahren, am Nachmittag waren die vier Kraftwerksblöcke dem Unternehmen zufolge wieder am Netz und produzierten Strom. Zu Stromausfällen kam es nicht. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) verurteilte die Blockade als Sabotageakt.

Die Umweltschützer waren am Morgen auf das Gelände des Kraftwerks eingedrungen. Die Gruppe "Unfreiwillige Feuerwehr" teilte am Morgen mit, dass sich etwa 40 Menschen auf dem Gelände befänden und unter anderem den Kohlebunker und die Gleisverbindungen zum Kraftwerk blockierten. "Wir nehmen hier und heute den Kohleausstieg selbst in die Hand", hieß es von Aktivisten vor Ort. Das Werk liegt etwa 15 Kilometer nördlich von Cottbus.