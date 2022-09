Beijing (ots/PRNewswire) - Der chinesische Präsident Xi Jinping stattet

Zentralasien seinen ersten Auslandsbesuch seit der COVID-19-Pandemie ab und

nimmt am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) teil. Diese

bedeutende diplomatische Aktivität hat weltweit Aufmerksamkeit erregt und die

wichtige multilaterale Veranstaltung in Samarkand mit häufigen bilateralen

Treffen mit den Führern anderer SOZ-Mitglieder und wichtigen Partnern auf dem

gesamten eurasischen Kontinent bereichert.



Zu den Staats- und Regierungschefs anderer Länder, die Xi auf seiner Reise

bereits getroffen hat, gehören der russische Präsident Wladimir Putin, der

kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew, der usbekische Präsident Shavkat

Mirziyoyev, der kirgisische Präsident Sadyr Zhaparov, der tadschikische

Präsident Emomali Rahmon, der turkmenische Präsident Serdar Berdimuhamedov, der

mongolische Präsident Ukhnaa Khurelsukh, der weißrussische Präsident Alexander

Lukashenko und der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev. Die regionalen

Partner und die wichtigsten Mitglieder der SOZ brachten ihre Unterstützung für

die von China vorgeschlagenen Initiativen zu globaler Entwicklung und Sicherheit

zum Ausdruck und bekräftigten ihre Unterstützung des "Ein China"-Prinzips.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der Grund, warum China Zentralasien als Ziel des ersten Auslandsbesuchs seinesobersten Führers seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie gewählt hat, liegt nachAnsicht von Experten darin, dass China den Beziehungen zu seinen Nachbarn, denEntwicklungsländern und den multilateralen oder internationalen Organisationenwie der SOZ größere Bedeutung beimisst oder sogar Vorrang einräumt.China unternimmt mit Hilfe der Diplomatie des Staatschefs große Anstrengungen,um ein stabiles und sicheres internationales Umfeld zu schaffen, das nicht nurseiner eigenen Entwicklung, sondern auch dem gemeinsamen Frieden und Wohlstandder Region und der Mehrheit der internationalen Gemeinschaft dient, soAnalysten.Popularität und CharmeWährend des Treffens mit Putin erklärte Xi, China sei bereit, mit Russlandzusammenzuarbeiten, um sich gegenseitig in Fragen zu unterstützen, die ihrejeweiligen Kerninteressen betreffen. China sei auch bereit, die pragmatischeZusammenarbeit in Bereichen wie Handel, Landwirtschaft und Konnektivität zuvertiefen, fügte Xi hinzu.Das am Donnerstag stattfindende persönliche Gespräch zwischen denSpitzenpolitikern Chinas und Russlands - zwei benachbarten Großmächten undwichtigen SOZ-Mitgliedern mit weltweitem Einfluss - ist nicht nur wichtig fürdie stabile Entwicklung der bilateralen Beziehungen, sondern auch von großemNutzen für Frieden und Stabilität in der Region, so Experten.