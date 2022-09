Technologieunternehmen Milesight setzt 47.000 LoRaWAN®-Luftqualitätssensoren für gesündere Raumluftqualität in kanadischen Schulen ein

Xiamen, China (ots/PRNewswire) - Milesight (https://www.milesight-iot.com/?utm_s

Vielversprechende Ergebnisse aus 2 Pilotprojekten





Zwei erfolgreiche Pilotprojekte liefern überzeugende Beweise für dieLoRaWAN®-Technologie und den schnellen Einsatz in Tausenden von Schulen inQuebec, Kanada. In jedem Pilotprojekt wurden die AM107-Sensoren für dieLuftqualität in Innenräumen von Milesight (https://www.milesight-iot.com/lorawan/sensor/am100/?utm_source=cision&utm_medium=news&utm_campaign=canadian-school-case) rasch in etwa 30 Klassenzimmern installiert, wobei sich die Software vonAssek als hervorragendes Instrument zur effizienten Überwachung der Luftqualitätin den Klassenzimmern erwiesen hat. Während der Pilotprojekte leistete Semtechwertvolle und hilfreiche Unterstützung für Milesight, um eine bessere Reaktiondes AM107 auf LinkADRReq auf der MAC-Ebene zu erreichen, was die Kompatibilitätder Sensoren in diesem Projekt verbesserte.Sicherer und einfacher Luftqualitätsschutz in öffentlichen Schulen mit LoRaWAN®Die LoRaWAN®-Technologie ist eine vielversprechende und zukunftsweisendeTechnologie, die sich im Laufe der Zeit bewährt hat. Die LoRaWAN®-Geräteerfüllen alle Anforderungen, wie visualisierte Daten, Überwachung mehrererUmgebungen, lange Batterielebensdauer, schnelle Übertragung und hoheZuverlässigkeit der Nachrichten. Die drahtlosen Lösungen sind ideal für modernewie historische Schulgebäude. So wurden zum Beispiel 191 Klassenzimmer in derMassey-Vanier-Schule mit AM107 ausgestattet. 208 IAQ-Sensoren wurden an dieLouis-Philippe-Paré-Schule geliefert. Darüber hinaus ist es spannend zubeobachten, altehrwürdige Schulen wie Notre-Dame-de-la-Défense (gegründet 1933),Notre-Dame-des-Neiges (gegründet 1918) usw. für die digitale Überwachung derInnenraumluft umgerüstet werden.Anhand umfassender IAQ-Daten können die Schulen nun Prioritäten setzen undAbhilfemaßnahmen einleiten, um die Gesundheit der Lern- und Arbeitsumgebung zufördern. Außerdem könnte die Lösung bald in Klimaanlagen integriert werden, umautomatisch einen guten Luftqualitätsstandard zu gewährleisten. Als eines derersten Großprojekte für den Einsatz von LoRaWAN® in Kanada wird es sicherlichein inspirierendes Beispiel für Bildungssysteme in Nordamerika und weltweitsein.Kontakt:Vertriebsteam: iot.sales@milesight.com;Marketing-Team: iot.marketing@milesight.comPhoto -https://mma.prnewswire.com/media/1898410/Canadian_smart_school_case.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165321/5324551OTS: Milesight