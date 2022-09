Es war kein gutes Jahr für Netflix. Die Streaming-Plattform schrieb in diesem Jahr tiefrote Zahlen und verlor knapp 60 Prozent an Wert. Kostete eine Aktie Anfang des Jahres noch 600 US-Dollar, ist sie am Montagnachmittag für 245 US-Dollar zu haben – ein Fünf-Jahres-Tief.

Doch so langsam kommt wohl wieder Kaufstimmung auf: Analyst Jason Helfstein stufte die Aktie laut dem Nachrichtensender CNBC auf "Outperform" hoch. Das Kursziel des Analysten liegt bei 325 US-Dollar und damit etwa 35 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag (240,13 US-Dollar). Grund sind die Ergebnisse seiner jüngsten Verbraucherumfrage: Die deuten auf Wachstum hin, sobald der Streaming-Riese Werbung in sein Abo-Angebot aufnimmt. Helfsteins Umfrage hat ergeben, dass von den 15 Prozent der Menschen, die Netflix in den USA gekündigt haben, 43 Prozent wieder bei einem günstigeren Abo einsteigen würden. Außerdem würden von den neun Prozent der Befragten, die nie ein Abonnement abgeschlossen haben, 30 Prozent zu Netflix-Abonennten werden, wenn es eine günstigere Option gäbe.