Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 27.09.2022 Zeit Land Relev. Termin 13:00 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 13:30 EUR Rede der EZB Präsidentin Lagarde 14:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa 14:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 15:00 USA Immobilienpreisindex (Monat) 15:00 EUR EZB De Guindos Rede 16:00 USA Verbrauchervertrauen Conference Board

Von welchen Charts Sie die Finger lassen sollten und wie Sie sich vor Rohrkrepierern schützen können, erfahren Sie in dem kostenlosen America's Most Wanted-Report. Konjunkturdaten 08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 08/22 (endgültig) 08:00 SWE: Handelsbilanz 08/22 10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 08/22 14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/22 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Index 07/22 16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 09/22 16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 09/22 16:00 Uhr, USA: Verkauf neuer Häuser 08/22

