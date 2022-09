Die Geldpolitik bestimmt die Märkte

Der Deutsche Aktienindex Dax verlor im Wochenvergleich 2,7 Prozent auf 12.741,26 Punkte. Der MDax , der am vergangenen Freitag zeitweise auf seinen tiefsten Stand seit Mai 2020 gesunken war, sackte um 6,8 Prozent auf 23.944,01 Zähler auf. Der TecDax büßte 6,4 Prozent auf 2.817,52 Punkte ein. Der m:access All-Share gab 2,4 Prozent auf 1.935,80 Zähler ab.

Die Sorge vor Zinserhöhungen betrifft Immobilienunternehmen im besonderen Maße, da hilft der Vonovia nicht einmal das Hufeisen als Glücksbringer – im Bild die Hufeisensiedlung aus den Zwanziger Jahren des vorigen Jahrhundert von Bruno Taut und Martin Wagner in Berlin.

Anleihen: Bundespapiere belastet

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche erneut nachgegeben. Die Erwartung weiterer Zinsschritte dies- wie jenseits des Atlantiks belastete die Notierungen der Bundespapiere. Vor allem höher als prognostiziert ausgefallene US-Inflationsdaten hatten diesbezügliche Sorgen befeuert. Zeitweilig dämpften allerdings Konjunkturdaten die Furcht vor drastischen geldpolitischen Straffungen. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe legte im Wochenvergleich von 1,69 auf 1,79 Prozent zu. Die Umlaufrendite zog von 1,61 auf 1,68 Prozent an..

USA: Deutliche Einbußen

Die US-Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche deutlich eingebüßt. Die unerwartet hohe Teuerung verdarb den Anlegern die Stimmung, zudem führte die Sorge vor höheren Zinsschritten der US-Notenbank im Vorfeld deren Ratssitzung zu Zurückhaltung. Der Dow-Jones-Index gab im Wochenvergleich um 4,1 Prozent nach auf 30.822,42 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index reduzierte sich um 4,8 Prozent auf 3.873,33 Zähler. Der von den Technologiewerten dominierte Nasdaq-100-Index fiel um 5,8 Prozent auf 11.861,38 Punkte.

Ausblick: Geldpolitik das Thema Nummer 1

Die Geldpolitik dürfte in der aktuellen Woche das beherrschende Thema an den deutschen Aktienbörsen sein. Dabei sind die Augen der Anleger in erster Linie auf das Ergebnis der Ratssitzung der US-Notenbank Fed gerichtet. Dass diese den Leitzins erneut anheben wird, gilt als ausgemacht, offen ist nach Ansicht der Marktteilnehmer lediglich die Höhe des Zinsschrittes. Nach den Inflationszahlen von vergangener Woche scheint eine Anhebung um 0,75 Prozentpunkt sicher, einige Beobachter halten sogar einen Schritt um 1,0 Prozentpunkte für möglich. Spannend dürften daneben die Erklärung der Fed zur Zinsentscheidung, die Einschätzung der aktuellen Lage und ein möglicher Ausblick auf das weitere Vorgehen sein.

An den Märkten wird befürchtet, dass die Bekämpfung der hohen Inflation zu einem Abwürgen der Konjunktur und einer Rezession führen könnte. Sollte es von Seiten der Fed Signale auf eine weniger drastische Straffung der Geldpolitik als befürchtet geben, könnte dies die Aktienmärkte allerdings beflügeln. Neben der US-Notenbank geben auch die chinesische Notenbank, die Bank of Japan sowie die Bank of England die Ergebnisse ihrer Ratssitzungen bekannt – letztgenannte hatte ihre Zinssitzung wegen des Tods der Queen um eine Woche verschoben.